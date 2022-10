F1: Hamilton se sentiu "desconfortável" com vaias no GP do México

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton foi um dos protagonistas da corrida neste domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, no GP da Cidade do México de Fórmula 1, ao cruzar a linha de chegada em segundo lugar, atrás apenas de Max Verstappen.

O piloto britânico terminou à frente de Sergio Pérez, com quem lutou durante grande parte da corrida, deixando o astro local em terceiro lugar, repetindo a mesma colocação do ano passado. Quando desceu do carro e foi conversar com Marc Gené na entrevista para a transmissão oficial, Hamilton recebeu vaias de alguns torcedores presentes no setor Foro Sol e o heptacampeão tinha algo a dizer sobre isso.

"Primeiro, esta tem sido uma multidão incrível. Definitivamente um pouco desconfortável desta vez, (recebi) vaias o dia todo. Eu tenho muito amor pelo México e pelas pessoas aqui. Que lugar incrível e que grande evento vocês fizeram neste fim de semana", disse ele.

Quanto à corrida, Hamilton e George Russell largaram com pneus médios, ao contrário dos macios que a Red Bull escolheu para Verstappen e Pérez. Embora parecesse que a Mercedes tentaria ir longe no stint de médios e mudar para os macios no final, a equipe deu o salto para os duros com Hamilton antes da metade da prova, para o qual Russell seguiu voltas depois.

A dupla de pilotos britânicos ocasionalmente conseguiu igualar o ritmo dos Red Bulls, mas a tática de esperar que os pneus médios dos carros de Verstappen e Pérez desaparecessem não funcionou, pois o desgaste dos pneus foi escasso ao longo da corrida.

"Eu estava muito perto, eu acho, naquele primeiro stint", disse Hamilton sobre a primeira parte da corrida com pneus médios, "mas acho que a Red Bull foi claramente muito rápida hoje. Em última análise, talvez eles tivessem a melhor estratégia de pneus."

"Não tenho certeza se (o duro) era o pneu certo no final. Acho que deveríamos ter começado com o macio, obviamente tínhamos o pneu oposto. Ele foi bom no primeiro stint, mas o pneu duro compensou. Parabéns ao Max, é ótimo estar aqui e separar os dois (Red Bull)."

Hamilton teve que se contentar com o segundo lugar, 15s atrás de Verstappen no final, já que o ritmo dos Red Bulls não mostrava sinais de desaceleração. O britânico caiu para dois segundos de Verstappen no primeiro stint quando a corrida se estabilizou, mas não conseguiu parar a progressão do holandês quando passou de macio para médio.

Verstappen ganhou tempo na fase de pit stop e aumentou sua liderança para mais de 10 segundos, enquanto Hamilton lutava para estabilizar a diferença nos pneus duros. Isso cresceu em meio ao período do safety car virtual causado pelo abandono de Fernando Alonso pouco antes do final da corrida.

Pérez se aproximou de Hamilton na segunda fase da corrida, chegando mesmo ao alcance do DRS, mas o mexicano não conseguiu ultrapassá-lo em sua etapa em casa.

"Dei o meu melhor hoje e dei o máximo", disse Pérez após a corrida. "(Mas) ultrapassar é muito difícil. Assim que fiquei para trás, foi muito difícil segui-lo. Tive que aceitar ser o terceiro."

