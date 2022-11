Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira (11), Interlagos provou mais uma vez porque é uma pista antológica dentro da história da Fórmula 1. Na classificação para o GP de São Paulo, a chuva trouxe o caos e, com ele, uma pole inédita na categoria. Kevin Magnussen largará na frente na corrida sprint deste sábado.

O dinamarquês era o primeiro na saída do pitlane para o Q3. Com a aproximação da chuva, conseguiu entregar uma boa volta, colocando-se em primeiro após a primeira rodada de tempos. Mas foi a escapada de George Russell no segundo setor, ficando preso na brita e causando uma bandeira vermelha, que mudou toda a história.

No período da paralisação, a chuva voltou com tudo, tornando a pista inviável para o uso dos pneus slicks usados no começo do Q3, neutralizando as tentativas dos rivais em superar o tempo do dinamarquês, que deu à Haas a sua primeira pole position na F1. Vale lembrar que, com a mudança na regra para este ano, o pole é o melhor na classificação da sexta-feira.

Após a sessão, Magnussen não tinha palavras para explicar o que estava sentindo no momento, agradecendo à Haas pela oportunidade de voltar à F1 neste ano.

"Não sei o que dizer. A equipe me colocou na pista no momentocerto, eu era o primeiro no pitlane e eu fiz uma volta decente. E estou na pole, é incrível. Obrigado à Gene Haas, Gunther [Steiner] e a toda a equipe por essa oportunidade. Eu voltei este ano após um ano fora e tem sido uma jornada incrível. Obrigado".

Questionado sobre qual era sua expectativa original para a classificação desta sexta, respondeu: "Não esperava nada perto disso. É incrível". E finalizou dizendo que buscará "algo divertido" na corrida sprint do sábado.

Aos jornalistas, após a classificação, Magnussen disse ainda que jamais imaginaria fazer uma pole na F1, especialmente após não estar no grid no ano passado, e falou sobre a sensação de obter o feito com a Haas.

"É uma ótima sensação. Eles me jogaram uma grande responsabilidade ao voltar aqui, e tivemos um ano divertido, com certeza".

O dinamarquês ainda foi questionado sobre quando que a conquista da pole passou a ser algo real para ele.

"Não queria azarar. Eu sou supersticioso no carro, e achava que não poderia celebrar até que fosse confirmado".

