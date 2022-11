Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira a classificação para a corrida sprint do GP de São Paulo. E em uma sessão marcada pela presença constante de chuva, a pole position ficou com Kevin Magnussen, tendo ao seu lado na primeira fila da prova do sábado Max Verstappen.

Completaram os dez primeiros: George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Charles Leclerc.

Q1

A pista foi liberada às 16h para os 18 minutos iniciais. Mesmo sem chuva, os pilotos foram à pista com os pneus intermediários, já que o traçado ainda estava molhado. Mas, pelo rádio, eles foram alertados sobre a previsão de retorno da precipitação em dez minutos, o que fez todos acelerarem para entregar bons tempos de cara.

A previsão não se concretizou e, com isso, alguns pilotos passaram a arriscar com os pneus slick na reta final da sessão. Gasly foi o primeiro a testar e, após uma primeira volta ruim, o francês se colocou na ponta mesmo com um terceiro setor amarelo, botando mais de 0s4 acima do então líder, Hamilton.

No final, os slicks se mostraram a decisão para a hora da verdade do Q1, criando um verdadeiro caos. Norris foi o mais rápido com 01min13s106, 0s297 à frente de Hamilton, com Alonso em terceiro, a 0s436. Vettel e Pérez completaram o top 5 com Verstappen em sexto, Leclerc 12º e Sainz 14º.

Foram eliminados no Q1, garantindo as posições de 20º a 16º: Nicholas Latifi, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda e Mick Schumacher.

Q2

Assim que a pista foi liberada, os pilotos saíram para os 15 minutos. E com a sessão chegando à sua metade, alguns pilotos passaram a reportar pelo rádio o retorno da chuva em certos pontos. Mas isso não fez com que os intermediários voltassem a circular.

No final, Verstappen foi o mais rápido da segunda parte da classificação, com um tempo de 01min10s881. Sainz foi o segundo, a apenas 0s009, com Leclerc em terceiro. Completaram os dez classificados para a disputa da pole position: Russell, Norris, Alonso, Magnussen, Pérez, Hamilton e Ocon.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º no sábado: Alex Albon, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Lance Stroll.

Q3

Com a ameaça de chuva ainda pairando pelo paddock, a saída do pitlane já estava no clima de hora do rush em São Paulo assim que a pista foi liberada para os 12 minutos do Q3. E, contrariando o resto do grid, Leclerc foi à pista com pneus intermediários, enquanto todos os demais saíram com os macios.

A bandeira vermelha foi acionada a oito minutos do fim, devido a uma escapada de Russell, com sua Mercedes ficando presa na brita entre os setores um e dois. A sessão foi retomada cerca de 10 minutos depois.

No final, a chuva apertou e, com isso, ninguém pôde melhorar os tempos. A pole, surpreendentemente, ficou com Kevin Magnussen, que marcou 01min11s674, seguido de Max Verstappen a 0s203.

Completaram o top 10: George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Charles Leclerc.

A Fórmula 1 volta à pista de Interlagos para mais duas sessões no sábado. Primeiro, às 12h30, teremos o segundo treino livre, seguido da corrida sprint às 16h30. E já anote aí: assim que acabar a sprint, tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

