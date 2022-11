Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari acumula uma série de problemas ao longo da temporada 2022 da Fórmula 1, e a sexta-feira em Interlagos acrescentou mais um item a essa longa lista. No início do Q3 da classificação no GP de São Paulo, Charles Leclerc foi o único a sair com pneus intermediários, enquanto todos os demais apostaram nos slicks. Resultado? O monegasco larga em 10º na sprint do sábado.

Ao longo do ano, erros de estratégia, nos boxes e causados pelos próprios pilotos afetaram duramente o campeonato da Ferrari, que era vista como uma das favoritas ao título no início da temporada.

Nesta sexta-feira, Leclerc foi chamado de volta aos boxes antes mesmo de completar sua primeira volta com os pneus intermediários, e não teve tempo de sair novamente da garagem com os pneus slick, devido à escapada de George Russell que causou uma bandeira vermelha a oito minutos do fim, além da chuva, que neutralizou as chances dos pilotos de fazerem novas voltas rápidas.

Para o ex-piloto da Ferrari Felipe Massa, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o motivo pelo qual o campeonato de 2022 acabou mais cedo passa pelos erros da Ferrari.

"Aconteceu de tudo neste ano. No final, é o motivo para o campeonato ter acabado há duas corridas. Isso mostra que, para uma equipe ser campeã, tudo tem que funcionar da maneira certa, e erros não podem acontecer. E, neste ano, aconteceu de tudo. Tem que entender tudo que aconteceu e acertar para o ano que vem".

Em entrevista à Sky Sports F1 após o fim da sessão, Leclerc explicou os motivos por trás da escolha dos pneus intermediários.

"Esperávamos uma chuva que nunca veio. Vou falar com a equipe, e tentar entender o que podemos fazer melhor nessas condições, mas estou extremamente desapontado. O ritmo estava ali", disse o monegasco. Vale destacar que, apesar da fala de Leclerc, Sainz saiu dos boxes com pneus macios.

O piloto da Ferrari disse ainda que a classificação de hoje foi uma "oportunidade perdida": "Ainda temos o carro, mas precisamos ir a fundo e obviamente fazer tudo certo pelo resto do fim de semana".

