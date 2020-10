Neblina também cancela segundo treino livre do GP de Eifel de F1

Os carros da Fórmula 1 deveriam ir à pista de Nurburgring para o segundo treino livre do GP de Eifel a partir das 10h de Brasília, mas a forte neblina sobre o circuito atrasou o início da sessão, que acabou cancelada posteriormente pela direção de prova.

Esse fim de semana marca o retorno da pista de Nurburgring ao calendário da F1 pela primeira vez depois de sete anos, com o nome de GP de Eifel, o quarto título diferente que a pista já recebeu, depois das provas da Alemanha, Luxemburgo e Europa.

As regras afirmam que não é possível ter atividade de pista caso o helicóptero médico não possa decolar para resgate e transporte. E com o hospital preparado para receber casos do autódromo a uma hora de distância de carro, tornava-se inviável a realização do treino.

"É desafiador essa situação da neblina, que impede a decolagem do helicóptero médico para se deslocar ao hospital. A distância pela estrada é muito grande caso aconteça algo. Nós efetivamente iniciamos o cronômetro e daremos atualizações às equipes a cada 30 minutos, sendo que, caso o pit lane seja aberto, elas serão notificadas com 10 minutos de antecedência", disse o diretor de provas Michael Masi.

O cancelamento foi oficializado às 11h, com 30 minutos restante no cronômetro. A previsão do tempo para o final de semana sempre colocava um forte frio e chuvas intermitentes nos três dias, com temperatura máxima de oito graus prevista para o domingo. Isso cria novos desafios para os pilotos, principalmente com os pneus e a dificuldade para colocá-los na janela de temperatura ideal para operação.