No GP de Eifel de Fórmula 1, disputado neste fim de semana em Nurburgring, na Alemanha, o piloto germânico Sebastian Vettel, da Ferrari, homenageia o compatriota Michael Schumacher, heptacampeão pela escuderia entre 2000 e 2004, através de seu capacete.

Schumi é o ídolo de infância de Vettel. O capacete, com a cor branca brilhante em Nurburgring, apresenta a bandeira alemã que Vettel usa em quase todos os finais de semana, mas onde está a homenagem a Schumacher?

"Não parece diferente, mas na verdade é", explicou Vettel, "porque por baixo temos o design original de Michael de 2006, como uma espécie de impressão 3D que é difícil de ver de longe. Quando você chega perto... Publicarão algumas fotos, você poderá ver um pouco mais."

"Você pode ver as estrelas de Michael, o dragão e os sinais ao lado e o logotipo ‘MS’ de Michael. Todos sentimos sua falta e, dessa forma, correr na Alemanha é sempre especial, então estou pensando nele e em sua última corrida aqui quando ele ganhou, em 2006. Essa foi a última vez que ele ganhou em solo alemão, então acredito que é um belo gesto e estou ansioso para usar o capacete", disse Vettel. Na galeria abaixo, você confere mais detalhes do 'casco':

