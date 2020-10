F1: Vettel adquire ações da Aston Martin antes da mudança em 2021

Tetracampeão mundial de F1, Sebastian Vettel adquiriu uma participação acionária na Aston Martin antes de sua mudança para a equipe de F1 da marca em 2021. O alemão se juntará ao time atualmente conhecido como Racing Point na próxima temporada, após ser informado pela Ferrari no início deste ano que ele não seria mantido.

O anúncio de sua mudança no mês passado ocorreu após várias semanas de negociações com o proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll.

Vettel se recusou a dar detalhes sobre sua participação na empresa, que é negociada como Aston Martin Lagonda Global Holdings plc na Bolsa de Valores de Londres.

Embora esteja obviamente relacionado ao seu acordo para ingressar na equipe, não está claro se sua participação faz parte de sua remuneração ou foi comprada no mercado aberto, e é na verdade uma demonstração de confiança na marca pelo ex-campeão mundial.

Vettel é considerado por Stroll como um elemento-chave para o impulso de marketing da Aston nos próximos anos, enquanto ela tenta se recuperar de sua crise atual. O preço das ações caiu no início deste ano, mas se estabilizou nas últimas semanas.

A Mercedes possui uma participação de 5% na Aston, enquanto o chefe da equipe de F1 da fabricante alemã, Toto Wolff, um amigo próximo de Stroll, também possui uma participação pessoal.

"Acho que todos são livres para fazer o que quiserem com seu dinheiro", disse Vettel quando questionado pelo Motorsport.com se ele poderia adquirir ações da empresa. "E, como eu sei, a Aston Martin é uma empresa aberta e todos são livres para investir na empresa.”

"Então, se você está perguntando se eu tenho ações da empresa, eu tenho, mas o quanto eu acho que é uma coisa secundária, e não vou falar sobre isso”.

"Mas acho que acredito no projeto, decidi obviamente ir com o projeto e estou animado para ver o que acontece quando começarmos no próximo ano. E estou começando uma nova equipe”.

Vettel também foi questionado se ele tinha algum arrependimento sobre potencialmente deixar o atual piloto da Racing Point, Sergio Pérez, sem um assento para a próxima temporada.

"Obviamente ainda não há muitos lugares disponíveis", disse ele. “Não sei se o Checo está falando com alguém. Então, não sei se ele está definitivamente fora”.

"Vocês estão fazendo a notícia, então acho que vocês sabem um pouco mais do que eu, ou pelo menos antes do que eu. Mas acho que seria uma pena. Ele é o piloto que merece estar na Fórmula 1. Agora eu não sei quais opções ele tem e o que ele quer fazer”.

