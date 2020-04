Neste domingo, o piloto da AlphaTauri, Daniil Kvyat completa 25 anos. O russo, que está em sua sexta temporada na Fórmula 1, teve uma trajetória na categoria marcada por altos e baixos, devido à sua ascensão e rebaixamento dentro das equipes da Red Bull: a RBR e a Toro Rosso / AlphaTauri.

Kvyat começou na Toro Rosso como piloto titular em 2014 e, já na temporada seguinte, recebeu a "promoção" para a equipe principal, entrando na vaga de Sebastian Vettel, que havia se mudado para a Ferrari.

Apesar de um segundo lugar no GP da Hungria de 2015, a temporada de Kvyat foi muito irregular, com diversos incidentes em pista e esse momento continuou no início de 2016. Mesmo com seu segundo pódio na F1, um terceiro lugar na China, foram necessárias apenas quatro etapas para que o russo fosse rebaixado à Toro Rosso, com Max Verstappen passando a ocupar sua vaga na Red Bull.

Entre 2016 e 2017, cinco pilotos diferentes andaram com a Toro Rosso. Além de Kvyat, Verstappen, Sainz, Hartley e Gasly também andaram com o carro, em um grande movimento da conhecida dança das cadeiras da Red Bull, com constantes trocas de pilotos entre os membros da Academia da equipe.

Kvyat acabou saindo da Toro Rosso no meio de 2017, sendo substituído por Gasly e Hartley, passando a impressão de que sua carreira na F1 havia chegado ao fim.

Em 2019, o russo recebeu uma segunda chance, voltando a assinar com a Toro Rosso, tendo como companheiro de equipe na primeira metade do ano o novato Alexander Albon. O piloto teve uma temporada mais regular, terminando constantemente na zona de pontos e chegando inclusive ao seu terceiro pódio na carreira, com um terceiro lugar no conturbado GP da Alemanha.

A dança das cadeiras da Red Bull é algo bastante conhecido no paddock da F1 e já mexeu com a carreira de diversos pilotos do grid. Confira na galeria abaixo a trajetória da Red Bull, da Toro Rosso e de seus pilotos ao longo dos anos.

Galeria Lista Pierre Gasly estreou na Red Bull em 2019, após boa temporada com a Toro Rosso. 1 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão da GP2 em 2016, o francês ficou a meio ponto de conquistar a Super Fórmula em 2017. Naquele ano, estreou pela Toro Rosso, substituindo Daniil Kvyat no GP da Malásia. 2 / 29 Depois de um bom 2018 com a Toro Rosso, Gasly foi promovido. Entretanto, o francês não convenceu na Red Bull e foi rebaixado para dar lugar a Alexander Albon a partir do GP da Bélgica. A troca é a última de uma histórica dança das cadeiras entre equipe principal e júnior na F1. 3 / 29 Foto de: XPB Images A primeira 'troca' do grupo aconteceu antes mesmo da criação da Toro Rosso. Foi em 2005, na primeira temporada da Red Bull. Companheiro do escocês David Coulthard, o austríaco Christian Klien foi substituído pelo italiano Vitantonio Liuzzi em quatro GPs na metade do ano. 4 / 29 Foto de: Red Bull Racing Em 2006, na primeira temporada da Toro Rosso na F1, Liuzzi fez dupla com o norte-americano Scott Speed (direita). Na Red Bull, Coulthard seguiu tendo Klien como parceiro, mas o austríaco foi substituído pelo holandês Robert Doornbos a quatro provas do fim do ano. 5 / 29 Foto de: XPB Images No ano seguinte, o australiano Mark Webber foi contratado para correr ao lado de Coulthard na Red Bull. 6 / 29 Foto de: XPB Images 2007 foi um ano cheio de mudanças na Toro Rosso. Speed deixou a equipe depois de um ano e meio, após discutir com o chefe da escuderia, Franz Tost, no GP da Europa. 7 / 29 Foto de: XPB Images Com a saída de Speed, um jovem chamado Sebastian Vettel assumiu a vaga. A então promessa alemã havia estreado pontuando com a BMW nos Estados Unidos. Vettel disputou as últimas sete corridas de 2007 com a STR, chegando em quarto na China, enquanto Liuzzi foi o sexto. 8 / 29 Foto de: XPB Images Na temporada seguinte, Coulthard e Webber seguiram como pilotos titulares da Red Bull. 9 / 29 Foto de: XPB Images Liuzzi deu lugar ao francês Sebastien Bourdais na Toro Rosso em 2008. Já Vettel conquistou sua primeira vitória, e a única da equipe, ao triunfar no GP da Itália. 10 / 29 Foto de: XPB Images Em 2009, Coulthard se aposentou e Vettel foi promovido. 11 / 29 Foto de: James Moy Quem assumiu a vaga do alemão na Toro Rosso foi o suíço Sebastien Buemi, novo companheiro de Bourdais. 12 / 29 Foto de: XPB Images O francês, porém, não rendeu como o esperado e acabou substituído no meio da temporada. Quem assumiu foi o espanhol Jaime Alguersuari. 13 / 29 Foto de: XPB Images Alguersuari e Buemi foram companheiros por duas temporadas e meia, entre os anos de 2009 e 2011. 14 / 29 Foto de: XPB Images Para 2012, entretanto, a Toro Rosso dispensou a dupla. Os substitutos foram Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne. Buemi seguiu como piloto de testes na Red Bull e mais tarde rumaria para a Fórmula E, na qual tem um título. Alguersuari largou o automobilismo e hoje se dedica à carreira de DJ. 15 / 29 Foto de: XPB Images Em 2014, Webber se aposentou e foi substituído por Ricciardo na Red Bull. 16 / 29 Foto de: XPB Images Com isso, Kvyat assumiu o posto de piloto da Toro Rosso ao lado de Vergne. 17 / 29 Foto de: XPB Images Em 2015, Vettel foi para a Ferrari e foi substituído por Kvyat. Já Vergne foi dispensado e também foi para a F-E, na qual é o atual bicampeão. 18 / 29 Foto de: XPB Images Com as saídas de Kvyat e Vergne, Max Verstappen e Carlos Sainz assumiram as vagas da Toro Rosso. Eles foram companheiros durante um ano e meio. 19 / 29 Foto de: XPB Images Em maio de 2016, Verstappen foi promovido para a Red Bull e venceu logo em sua primeira corrida, na Espanha. Kvyat, em má fase, foi rebaixado para a Toro Rosso. 20 / 29 Foto de: XPB Images Em 2017, Ricciardo e Verstappen seguiram na Red Bull. Eles foram companheiros até o fim de 2018. 21 / 29 Kvyat conseguiu manter sua vaga na Toro Rosso em 2017, mas foi amplamente batido por Sainz. Gasly, então, assumiu a vaga do russo. Sainz se transferiu para a Renault antes do fim do ano, sendo substituído pelo neozelandês Brendon Hartley. 22 / 29 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Hartley e Gasly se mantiveram na equipe em 2018. No fim do ano passado, porém, o anúncio da ida de Ricciardo para a Renault provocou novas mudanças. 23 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Gasly foi o escolhido para a vaga do australiano, enquanto Hartley foi dispensado e foi para a Ferrari como piloto de simulador, antes de assinar pela Dragon na F-E e correr no WEC. Em seus lugares, a Toro Rosso contratou Albon e Kvyat, que recebeu nova chance na F1. 24 / 29 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Na terceira passagem pela Toro Rosso, o russo conquistou o segundo pódio da história da equipe. Ele terminou em terceiro no GP da Alemanha. Não foi o suficiente, porém, para se credenciar a um retorno para a Red Bull. 25 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A contratação de Albon pela Toro Rosso também teve suas complicações. Ele tinha acabado de assinar com a Nissan na F-E, mas voltou atrás para aceitar a proposta da STR. 26 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O novato tailandês tomou o posto de Gasly na Red Bull a partir do GP da Bélgica, ao passo que o francês retornou para sua ex-equipe após 12 provas fracas pelo time principal. 27 / 29 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Para 2020, a Red Bull manteve suas duplas de pilotos da temporada passada: Max Verstappen e Alexander Albon continuam com a Red Bull... 28 / 29 Foto de: John Toscano / Motorsport Images ... enquanto Pierre Gasly e Daniil Kvyat continuam como uma dupla, só que agora na AlphaTauri, novo nome da Toro Rosso. 29 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

