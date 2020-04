Três anos. Esse é o prazo que a Racing Point está determinando para se colocar no pelotão da frente da Fórmula 1, sendo o período necessário para fazer e consolidar a transição com a Aston Martin. Mas já espera começar a obter resultados melhores nesse meio tempo.

É certo que a chegada de Lawrence Stroll como proprietário em 2018 significou uma grande injeção de dinheiro e, com isso, novos objetivos a serem atingidos em pista. E a adoção da marca Aston Martin elevou ainda mais essas intenções.

"Provavelmente é um plano de três anos para nós", disse Otmar Szafnauer, chefe da Racing Point, em entrevista ao site oficial da F1. "A nova fábrica levará uns anos para ficar pronta, contratar a equipe adequada também e durante essa fase de transição não estaremos 100% onde queremos estar e, por isso, precisamos trabalhar juntos. Por isso um plano de três anos, mas precisamos ir melhorando a cada ano, não podemos dar passos para trás".

Durante os três anos mencionados por Szafnauer, a F1 terá mudanças importantes, como a grande mudança no regulamento técnico previsto para 2022, e o chefe da equipe advertiu que a intenção é de vencer dentro desse período.

"Nosso objetivo é entrarmos no Top 3 nesse meio tempo e sermos competitivos, tendo a oportunidade de ganhar provas e sermos presenças regulares no pódio", disse.

"Lógico, podemos não estar no Top 3, porque esse Top 3 pode se converter em um Top 4, com a nossa equipe no meio, ou mesmo um Top 5 se mais alguém se juntar, mas se conseguirmos competindo no nível do Top 3 atual, já será um sucesso para nós", finalizou.

As raízes da Racing Point vão até a equipe Jordan. Veja na galeria abaixo esse caminho:

