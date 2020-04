Os chefes da Fórmula 1 ainda estão incertos sobre a volta da temporada devido à pandemia da Covid-19, apesar da proposta de correr na Áustria esteja ganhando força a cada dia. E a falta de eventos significa que os pilotos podem ficar até cinco meses longe da pista e do trabalho com as equipes, o que preocupa alguns pilotos, como Charles Leclerc.

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o tamanho do desafio que seria virar a chave de volta para o foco da F1, Leclerc afirmou que não será fácil.

Falando para jornalistas por vídeo direto de seu apartamento em Mônaco, ele disse: "Será difícil atingir a mentalidade para encontrar exatamente o que você precisa para voltar ao carro. No final, estou em casa tentando treinar semanalmente e me colocar naquela zona, mesmo sem poder entrar no carro. Mas não é fácil".

"Mas sim, estou treinando para ficar pronto, e acho que é importante que todas as vezes que eu treino eu esteja o mais focado possível, como se estivesse o mais próximo possível de entrar no carro. É um outro tipo de treinamento".

A Ferrari terminou a pré-temporada atrás em comparação a Mercedes e Red Bull, e Leclerc sabe que a equipe terá uma temporada difícil se o objetivo for recuperar a diferença de performance.

"Nós sofremos um pouco nos testes", disse. "Então precisamos recuperar: se conseguiremos, não sei. Mas no ano passado tivemos uma boa evolução durante o ano".

"Acho que precisamos continuar trabalhando como fizemos no ano passado. E tenho certeza que os resultados virão. Será uma temporada difícil para todos, porque uma vez que começar, não vai parar. E não vamos ter pausas para desenvolver o carro".

"Então o trabalho na pista será extremamente importante, mais do que nos outros anos, porque vamos passar muito tempo na pista quando tudo começar. Precisamos ficar focados e prontos desde o início, para que os pilotos deem o melhor feedback possível para colocar o time na direção certa".

Apesar de Leclerc estar gostando de sua participação no mundo do eSport, ele admitiu que sente muita falta das competições do mundo real.

Quando perguntado sobre o que mais sente falta durante o confinamento, ele disse: "Correr. Correr e eu acho que ver pessoas, estar com elas. Porque no final, estar aqui no apartamento começa a ficar chato após algumas semanas".

