Tributos vêm de todo o automobilismo depois que o fundador da equipe Williams, Sir Frank Williams, faleceu aos 79 anos neste domingo. Pessoas de todo o paddock da Fórmula 1 deram suas condolências à lenda, que levou sua escuderia a 114 vitórias entre 1979 e 2012, quando deixou o conselho de diretores.

O CEO da F1 Stefano Domenicali anunciou o ocorrido em um comunicado: "Esta manhã ,Claire Williams ligou para me informar da triste notícia de que seu amado pai, Sir Frank Williams, havia falecido. Ele foi um verdadeiro gigante do nosso esporte que superou os desafios mais difíceis da vida e lutou todos os dias para vencer dentro e fora das pistas."

"Perdemos um membro muito querido e respeitado da família F1 e faremos muita falta dele. Suas incríveis conquistas e personalidade estarão gravadas em nosso esporte para sempre. Meus pensamentos estão com toda a família Williams e seus amigos neste momento triste."

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes e heptacampeão da Fórmula 1

Sir Frank Williams foi uma das pessoas mais gentis que tive o prazer de conhecer neste esporte. O que ele conquistou é algo verdadeiramente especial. Até seus últimos dias, eu sei que ele permaneceu um piloto e um lutador de coração. Seu legado viverá para sempre.

Jean Todt, presidente da FIA

Notícias muito tristes. Sir Frank Williams deixa uma impressão duradoura na história da F1. Ele foi um pioneiro, uma personalidade excepcional e um homem exemplar. Em nome de toda a comunidade da FIA, nossos pensamentos estão com sua família, amigos e a Williams Racing. Descanse em paz meu amigo.

George Russell, piloto da Williams

Hoje, nos despedimos do homem que definiu nossa equipe. Sir Frank era um ser humano genuinamente maravilhoso e sempre me lembrarei das risadas que compartilhamos. Ele era mais do que um chefe, ele era um mentor e amigo de todos que se juntaram à família Williams Racing e tantos outros.

Foi uma verdadeira honra correr para ele e ser uma pequena parte do incrível legado que ele deixou, um legado que viverá para sempre no coração e na alma desta equipe. Descanse em paz, Sir Frank. Obrigado por tudo.

Nicholas Latifi, piloto da Williams

Descanse em paz Sir Frank Williams. Notícias muito tristes. Uma grande perda para nosso esporte e nossa equipe. É uma honra representar o seu nome no cenário mundial e continuaremos a nos esforçar para levar a escuderia de volta ao topo do grid.

Ann Bradshaw, que trabalhou com Sir Frank Williams na equipe

Minha família do automobilismo sempre foi a Williams, então não consigo descrever minha tristeza ao saber da morte de Frank. Meu chefe, amigo e inspiração por muitos anos. Ele sorria quando estava com seus amados carros e pilotos. Descanse em paz.

Karun Chandhok, comentarista da Sky Sports F1 e membro da divisão Heritage da Williams

Adeus, Sir Frank... Um ser humano verdadeiramente inspirador, cuja paixão pelo esporte só foi superada por sua tenacidade. Minhas mais profundas condolências à família Williams e a todos na equipe Williams Racing neste momento. #RIPSirFrank

Zak Brown, CEO da McLaren

Perdemos um verdadeiro herói do nosso esporte e uma inspiração para muitos além dele. Sir Frank não apenas criou um legado especial na F1, mas mostrou o poder da determinação humana para superar grandes adversidades. Pensamentos com sua família e a equipe Williams.

