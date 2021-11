Campeão mundial de endurance (WEC) e ex-piloto de Fórmula E e Fórmula 1, Bruno Senna trabalhou com Sir Frank Williams quando correu pela sua equipe na categoria máxima do automobilismo e teve o privilégio de conviver com a lenda que nos deixou neste domingo (28).

O brasileiro concedeu uma entrevista exclusiva ao editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta, via live de Instagram em 2020. Onde a dupla falou de tudo, desde histórias da infância do 'herdeiro' de Ayrton até o convívio com Frank.

"Com o Frank foi interessante", disse Senna na entrevista. "Eu ainda não o conhecia, fui conversar e ele foi super gente boa, a Claire também. Foi muito legal, quando eu fiz a primeira visita na fábrica, eles me mostraram tudo e tinha muita gente que já trabalhava lá na época do Ayrton, que fizeram os testes do carro dele. Foi uma experiência muito legal, de ouvir as histórias das pessoas, e aquele museu de carros que tinham era demais."

"Ele tinha bom humor quando conversava sobre alguma coisa difícil [em referência ao acidente fatal de Senna em 1994]. Óbvio, não era algo simples, mas também não era uma coisa que ele não conseguia conversar. Um dos desafios da Williams foi de chegar e falar com meus avós sobre isso, porque dentro da minha família podia ser difícil, mas foram super positivos e me deram todo o apoio que precisei para ir para lá."

Confira a entrevista completa, com a referência a Sir Frank Williams a partir de 39:52

