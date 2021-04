Em meio ao caos do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, vencido por Max Verstappen, o forte acidente entre George Russell e Valtteri Bottas, que causou a bandeira vermelha, foi o principal destaque. E o piloto da Mercedes apontou o dedo para Russell, afirmando que o incidente foi "claramente sua culpa".

Bottas e Russell colidiram próximo da entrada da primeira chicane no meio do GP em Ímola, causando o abandono instantâneo de ambos os carros. A colisão deixou detritos na pista e causou uma bandeira vermelha que suspendeu a prova.

Russell avançava rapidamente sobre Bottas na reta principal e moveu para a direita para tentar a ultrapassagem na Mercedes por fora. Mas o piloto da Williams tocou na linha branca ao lado da pista, perdeu controle e acabou acertando também o W12 do finlandês.

Ambos os pilotos ficaram furiosos após o incidente. Russell imediatamente foi ao cockpit de Bottas para deixar sua visão clara ao finlandês, batendo no capacete do rival. Já Bottas respondeu mostrando o dedo do meio.

Falando após a batida, Bottas deixou claro que, para ele, Russell é o culpado pela colisão já que ele havia deixado espaço suficiente para o piloto da Williams.

"Pude vê-lo cedo na reta, e notei que ele se mexeu para a direita. No replay eu vi, deixei espaço para dois carros ali, mas obviamente ele perdeu o controle e me acertou. Acabou ali".

Perguntado sobre a reação de Russell, Bottas disse: "Não sei do que ele estava falando, porque claramente foi erro dele. Então não fiquei nada feliz com ele".

Bottas disse que ainda precisa falar mais com Russell sobre a batida, mas que falará isso com os comissários, que confirmaram que o incidente seria investigado após a corrida.

Russell foi ao Twitter para dar a sua versão dos eventos, afirmando que estava "bem, mas desapontado", após estar na zona de pontos antes da batida.

"No fim do dia, foi um incidente infeliz. Você tem direito a defender sua posição, mas a 330 km/h, você precisa respeitar a velocidade e as condições".

"Triste pela equipe. Eles mereciam mais hoje".

