A Fórmula 1 se prepara para mais um GP da Bélgica mas, desta vez, com um clima de despedida, com a possível saída da etapa do calendário a partir de 2023. E o piloto da McLaren Lando Norris não poupou críticas a essa possível remoção de Spa-Francorchamps, afirmando que hoje no esporte é "tudo sobre dinheiro".

A partir do ano que vem, o calendário da F1 deve atingir o limite de 24 corridas e enquanto Spa segue sendo uma das pistas mais populares entre pilotos e fãs devido ao seu traçado rápido e curvas mais desafiadoras do mundo como o complexo da Eau Rouge - Radillon, o GP é um dos 'favoritos' para caírem, buscando dar lugar a novas etapas.

Questionado sobre a possível remoção de Spa, Norris disse: "Será triste. Infelizmente hoje é tudo sobre dinheiro, infelizmente. É um negócio".

Enquanto Las Vegas fará sua estreia e o retorno do Catar já está confirmado, a categoria busca acrescentar novamente o GP da África do Sul em Kyalami, enquanto a situação do GP da China segue indefinida.

O GP da França é o favorito a cair, com Spa próximo na segunda colocação, já que seu contrato com a F1 acaba depois deste fim de semana. Segundo apurado, a situação da Bélgica depende do acordo com a África do Sul.

"É uma pena", disse Norris sobre a possível perda de Spa, que ele considera "um dos melhores circuitos da temporada".

"É uma corrida histórica para a Fórmula 1. É a mesma coisa que Mônaco que, pelo que sei, sequer paga para estar no calendário. O mesmo com Monza e outras. Sinto que essas deveriam existir enquanto a F1 existir".

Norris não é o único em expressar sua decepção com a perda de Spa. Max Verstappen disse que seria uma grande pena perder o GP, alertando para o crescente número de provas de rua no calendário.

A direção do circuito vem deixando clara sua disposição em abraçar o modelo de negócios visto em outras provas, com ênfase no entretenimento fora das pistas em busca de novos fãs. Uma reforma de 80 milhões de euros foi concluída recentemente, com novas arquibancadas na Raidillon além de modificações na chegada ao circuito para diminuir os problemas de tráfego.

Já a pista passou por alguns ajustes como novas barreiras de proteção e suas colocações nas áreas de escape, além da introdução de brita em alguns pontos, para viabilizar o retorno das corridas de moto.

