Chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, sabia que o carro atualizado de seu time era rápido, mas ficou surpreso com o fato de Max Verstappen não ter tido resposta para o ritmo de Lando Norris no GP de Miami de Fórmula 1.

Um período de safety car perfeitamente cronometrado durante sua janela de pitstop permitiu que Norris liderasse à frente Verstappen no reinício da prova, quando muitos esperavam que a Red Bull prevalecesse.

Em vez disso, Lando não só conseguiu se manter na frente, como também se distanciou confortavelmente na frente ao fazer uma sucessão de voltas mais rápidas. No final, Norris venceu com 7s6 sobre Max, que admitiu depois que não tinha o carro necessário para enfrentar a McLaren.

Em entrevista à Sky, Stella disse que o desempenho da McLaren contra a Red Bull não havia sido previsto. Perguntado sobre o fato de Verstappen 'não ter resposta' para Norris, Andrea disse: "Sabíamos que o carro era rápido, [embora] seja surpreendente. Levamos isso de forma positiva para o futuro".

Há tempos Stella acredita no talento de Norris e o apoiou durante alguns momentos difíceis em que o britânico se culpou por erros caros. Mas, apesar de tudo, o dirigente italiano disse que sabia que, assim que a equipe de Woking lhe desse uma máquina capaz de vencer, ele seria capaz de fazê-lo.

"O mais importante é a primeira vitória de Lando, porque ele a merecia muito. Sempre dissemos que, assim que déssemos a ele o material certo, ele conseguiria, e ele conseguiu. Para mim, meus pensamentos estão com os homens e mulheres de Woking."

Lando Norris, McLaren MCL38, 1ª posição, cruza a linha de chegada sob os aplausos de sua equipe no muro dos boxes Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Vitória dedicada a Gil de Ferran

Stella e o CEO da McLaren, Zak Brown, dedicaram a vitória ao ex-diretor esportivo da McLaren, Gil de Ferran, que faleceu no fim de 2023. "Esta vitória é para Gil", disse Andrea, homenageando o ex-piloto brasileiro.

Brown crê que a forma com que a corrida se desenrolou, com as circunstâncias proporcionando a Norris todas as oportunidades, tinha relação com a influência contínua de de Ferran e do falecido sócio da McLaren, Mansour Ojjeh, que morreu em 2021.

"Isso já era esperado há muito tempo e é uma vitória muito popular entre os fãs e os pilotos. Os pilotos foram até ele (Norris) para parabenizá-lo. Ele pilotou perfeitamente. O carro estava muito rápido e acho que Gil e Mansour tiveram algo a ver com o dia de hoje."

"A formação dessas equipes de F1 não acontece da noite para o dia, é uma contribuição enorme de mais de 1.000 pessoas na McLaren, por isso quero agradecer a todos os homens e mulheres que trabalharam tanto. Sair de onde estávamos no início do ano passado para onde estamos agora é simplesmente incrível e tem sido apenas um trabalho de equipe", completou o dirigente norte-americano da escuderia inglesa.

