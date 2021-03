A terceira temporada de Drive to Survive, série sobre a Fórmula 1, estreia nesta sexta-feira (19) na Netflix.

Drive to Survive é uma série de documentários encomendada pela F1 e transmitida exclusivamente pela Netflix. A terceira temporada será lançada antes do início da temporada de 2021 da categoria.

O documentário combina a ação na pista com cenas de bastidores, filmadas em GPs e nas fábricas das equipes, e ainda registra momentos dos pilotos em suas casas nos períodos de pausas das suas viagens pelo mundo.

O incrível acesso de Drive to Survive mostra um lado da F1 que raramente é visto durante um final de semana de corrida e, por isso, tem atraído uma nova onda de fãs para a categoria.

Drive to Survive: data de lançamento da terceira temporada

Drive to Survive 3 será lançada na sexta-feira, 19 de março de 2021, nove dias antes do início da nova temporada de F1 no Bahrein. Todos os episódios das duas primeiras temporadas estavam disponíveis no mesmo dia de abertura, e a terceira não deve ser diferente.

A primeira e segunda temporadas consistem em 10 episódios, e a terceira também tem esse número, embora a campanha de 2020 da categoria máxima do automobilismo tenha atrasado e, em seguida, encurtado devido aos impactos da pandemia do coronavírus. Quando a temporada finalmente começou, o número de membros da equipe de gravação teve que ser reduzido para cumprir as restrições no paddock.

Quais equipes serão apresentadas na série e quais corridas serão abordadas na 3ª temporada?

Ainda não é oficial quais histórias aparecerão, mas há pistas interessantes. É muito provável que veremos mais de perto o histórico sétimo mundial de Lewis Hamilton, as primeiras vitórias de Pierre Gasly (Monza) e Sergio Pérez (Bahrein) e a estreia de George Russell na Mercedes, entre outros destaques da temporada 2020.

A equipe de gravação estava no paddock quando o GP da Austrália foi cancelado, de modo que também poderia aparecer na terceira temporada. Quando a primeira corrida na Áustria finalmente começou, em junho, os membros da série da Netflix foram vistos seguindo a McLaren e a Red Bull, então o primeiro pódio de Lando Norris e o acidente Alex Albon com Lewis Hamilton provavelmente tiveram bastante espaço.

No entanto, eles publicaram outro trailer que inclui uma "rivalidade" entre Carlos Sainz e Norris no GP da Áustria, um detalhe que chamou a atenção porque o espanhol e o britânico sempre mostraram ter um bom relacionamento. O que aconteceu naquele domingo foi que a McLaren escolheu uma estratégia estranha para Sainz, que raspou no pódio que Lando fez.

Drive to Survive estava filmando a Ferrari durante o GP da Itália, em Monza. As câmeras também acompanharam a participação de Nico Hulkenberg no GP da Grã-Bretanha em Silverstone , quando o alemão substituiu Sergio Pérez após o mexicano testar positivo para Covid-19.

A série registrou o GP da Rússia, ondeLewis Hamilton poderia igualar o recorde de Michael Schumacher de 91 vitórias. No entanto, seu fim de semana desmoronou quando ele foi penalizado por fazer duas largadas em uma área onde não era permitido.

Quem faz Drive to Survive?

Drive to Survive é produzido pela Box to Box Films, uma empresa britânica fundada por James Gay-Rees e Paul Martin, que atuam como produtores executivos da série. Como produtor, Gay-Rees foi indicado duas vezes para Melhor Documentário no Oscar e ganhou um BAFTA pelo famoso Senna, enquanto Paul Martin produziu vários documentários esportivos.

Sophie Todd é a showrunner da série e produziu programas para a BBC, Channel 4 e Discovery por décadas antes de sua aparição em Drive to Survive.

A Netflix não forneceu números exatos de visualização do documentário, mas dizem que a primeira temporada foi vista em mais de um milhão de casas no Reino Unido nas primeiras quatro semanas após seu lançamento em 2019.

Em janeiro de 2021, a Netflix tinha mais de 200 milhões de assinantes em todo o mundo.

O que aconteceu na 1ª temporada?

A primeira temporada de Drive to Survive foi lançada em 8 de março de 2019 e cobriu a temporada 2018 da Fórmula 1. Oito equipes aceitaram participar do documentário, mas Ferrari e Mercedes, as duas equipes que lutaram pelo título naquele ano, optaram por não aparecer na série.

De alguma forma, algo positivo saiu dessa decisão, já que permitiu ao documentário focar nos personagens e nas histórias que não têm tanta cobertura quanto a briga pelo Mundial.

A primeira temporada também narrou a vitória de Daniel Ricciardo no GP de Mônaco e os eventos que levaram à surpreendente mudança de equipe do australiano. O relacionamento tenso entre a Renault e a Red Bull também aparece, assim como a batalha entre Sergio Pérez e Esteban Ocon para garantir o assento ao lado de Lance Stroll na Racing Point para o ano seguinte.

O que aconteceu na 2ª temporada?

A segunda temporada da série foi lançada em 28 de fevereiro de 2020, com foco na campanha de 2019 da F1. Desta vez, a Mercedes e a Ferrari concordaram em participar, dando à equipe de gravação acesso a todas as dez equipes em vários momentos ao longo do ano.

Drive to Survive foi convidada a seguir a Mercedes quando a equipe completou 125 anos no automobilismo em Hockenheim. Com decoração especial e com a equipe vestida com roupas retrô, o evento era para ser uma festa, mas o fim de semana não foi exatamente o que esperavam depois que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sofreram acidentes na chuva.

Outras histórias que apareceram na série incluíram a nova vida de Ricciardo na Renault, o sofrimento de Gasly e sua mudança para a Toro Rosso, a batalha de Sebastian Vettel com o então companheiro de equipe Charles Leclerc na Ferrari e o primeiro pódio de Carlos Sainz no GP do Brasil.

Há também momentos emocionantes, pois a série documentou a morte de Niki Lauda e o acidente no qual o piloto de Fórmula 2 Anthoine Hubert faleceu em Spa .

Haverá a 4ª temporada de Drive to Survive na Netflix?

Apesar de ainda não existir uma confirmação oficial de sua renovação, a equipe de gravação da série já foi vista circulando durante a pré-temporada, realizada no último final de semana no Bahrein.

O chefe do Circuito das Américas, Bobby Epstein, atribuiu à série o recorde de vendas de ingressos para o GP dos Estados Unidos, garantindo que a Netflix atraiu multidões de novos fãs para a categoria. Em 2020, o recorde de entradas no seria quebrado novamente, mas a Covid-19 forçou a corrida a ser cancelada.

