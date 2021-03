F1: Qual impressão a Haas teve de Schumacher na pré-temporada?

O chefe de equipe da Haas, Günther Steiner, já tem uma primeira impressão de sua dupla oficial de pilotos depois de eles testarem no circuito do Bahrein, na primeira vez que guiaram o carro contra outras equipes.

Se os três dias de testes da pré-temporada de Fórmula 1 de 2021 foram de extrema importância para alguns pilotos, este foi certamente o caso de Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Ambos farão a sua estreia com a Haas e tiveram pouco tempo para se adaptarem à categoria elite do automobilismo.

Ao contrário do terceiro estreante Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, eles não tiveram a chance de fazer o shakedown em um carro antigo do time antes de chegar no Bahrein.

Mazepin completou 213 voltas, enquanto Schumacher registrou 181, vítima de um problema hidráulico na manhã de sexta-feira. Os novatos percorreram cerca de 1.000 quilômetros cada, o suficiente para enfrentar o GP do Bahrein com relativa facilidade.

A dupla de pilotos, acima de tudo, evitou acidentes, o que “impressionou” o chefe da equipe, Günther Steiner.

Deste modo, segundo Steiner, ter dois estreantes "não teve impacto".

"Esperava mais problemas. Mas estes dois rapazes estão muito bem preparados, os seus relatórios são muito bons. Fizeram um bom trabalho. Esperava mais problemas ou erros menores, mas eles cumpriram o dever", disse o chefe da equipe americana.

"Eles não fizeram nada de errado, não sofreram um acidente ou algo parecido, e isso me impressionou. Fiquei relativamente impressionado ao ver através de comentários que eles estão preparados. Na verdade, eu não esperava e isso é ótimo. Acho que temos dois caras que podemos construir o futuro ”.

No entanto, a Haas teve de repensar a sua abordagem nos testes deste ano, uma vez que tinha dois novos pilotos em comparação com os experientes Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

"Acho que com pilotos experientes tentaríamos encontrar mais desempenho imediatamente", analisou Steiner.

“O objetivo inicial dos estreantes é principalmente conhecer a equipe e o carro. Agora temos que olhar o desempenho, é preciso se adaptar e ver o que o carro pode fazer, mostrar a eles o que acontece se as coisas mudarem. Essa é a principal diferença."

“Tratava-se então de dar a eles o máximo de tempo possível, e quase replicar um final de semana de corrida, não o fim de semana inteiro, mas a classificação e tudo mais, para se habituarem ao formato, guiarem bastante e poderem ajustar o carro.”

No entanto, após a prática, parece claro que a Haas está claramente apresentando um desempenho inferior depois que todas as equipes obtiveram tempo de 1min30s5 no Bahrein, exceto a equipe americana, com Mazepin estabelecendo o melhor tempo com uma volta de 1min31s531.

Os dois pilotos sabem que a temporada vai ser difícil, mas dizem estar preparados para o desafio.

"Os últimos dois dias foram muito diferentes do que estava habituado aqui", disse Mazepin no último dia de testes.

"Experimentamos todas as condições possíveis, exceto a chuva. Em termos de conhecimentos para mim, como estreante, antes da primeira corrida acho que juntei o máximo possível durante os últimos dois dias."

"Certamente me sinto pronto, me sinto confiante", acrescentou Schumacher.

"Aprendemos a guiar no calor e no frio, o que nos dá muitos dados para estudar e aprender."

“Estou pronto, animado e sinto a motivação, sinto a paixão pela F1 e, embora obviamente não possa dizer o que vai acontecer nesta temporada, sei que vou usar todas as minhas ferramentas para colocar o carro o mais na frente possível, com a esperança de somar pontos", concluiu.

