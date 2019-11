O momento mais aguardado pelos fãs brasileiros de automobilismo em 2019 finalmente está chegando: neste fim de semana, acontece o GP do Brasil de Fórmula 1, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A etapa é a penúltima da temporada, mas não terá definições de campeonato entre pilotos e equipes. O britânico Lewis Hamilton e a germânica Mercedes já faturaram os títulos, mas a prova paulistana tem outros fatores para atiçar os amantes da velocidade neste domingo.

Um deles é justamente a briga pelo terceiro posto entre os competidores. Com o finlandês Valtteri Bottas já garantido como vice, três estrelas colocam sua honra à prova e buscam terminar o ano no top-3. A ver como Charles Leclerc, Max Verstappen e Sebastian Vettel vão reagir em Interlagos.

Leclerc, aliás, terá que mostrar sua resiliência na corrida brasileira, uma vez que terá punição de 10 posições do grid em Interlagos. Seu companheiro na Ferrari, Vettel também terá um desafio, já que venceu apenas uma vez no ano e precisa recobrar a moral com vistas à próxima temporada.

Outros fatores de grande interesse para o público mais fissurado estarão nos boxes da Renault, principalmente. Enquanto a equipe busca o quarto posto entre os construtores contra a McLaren, o alemão Nico Hulkenberg deve começar sua despedida da F1 no palco de sua única pole position na categoria máxima do automobilismo mundial. O Motorsport.com esmiuça todos os detalhes dos principais aspectos em jogo no GP do Brasil de F1. Confira:

Briga pelo terceiro lugar

Galeria Lista Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari 3 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari 4 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari 5 / 5 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton garantiu seu hexa, Bottas confirmou o vice e a Mercedes já faturou o sexto título de construtores há algum tempo. A briga pelo terceiro lugar entre os pilotos, porém, segue bastante acirrada. Neste momento, Leclerc tem 249 pontos, contra 235 de Verstappen, holandês da Red Bull, e 230 do alemão Vettel. Entretanto, o monegasco terá punição de 10 posições no grid de largada por troca no motor e enfrentará um grande desafio.

Resiliência de Leclerc

Galeria Lista Charles Leclerc, Ferrari 1 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 2 / 5 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 3 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 4 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 5 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A punição imposta ao jovem da Ferrari vai testar a resiliência do representante do time de Maranello. Muito veloz e recordista de poles da atual temporada, na qual largou na ponta em sete ocasiões, Leclerc precisará escalar o grid de maneira considerável. Na melhor das hipóteses, sai do meio do bolo, o que impõe um desafio esportivo e psicológico ao piloto de 22 anos, ainda mais na briga direta contra o rival Verstappen e seu companheiro na tabela do campeonato.

Moral de Vettel

Galeria Lista Sebastian Vettel, Ferrari 1 / 5 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 2 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 3 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 4 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 5 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ao passo que Leclerc tem uma desvantagem anunciada, Vettel terá todo o foco da Ferrari na briga pela pole. Entretanto, o alemão só largou da posição de honra duas vezes neste ano. Em nenhuma das ocasiões, porém, terminou vencedor. O tetracampeão, aliás, tem apenas uma vitória neste ano, contra duas do companheiro monegasco. Vettel, portanto, estará com sede de triunfo em Interlagos. Porém, é preciso calcular os riscos para não cometer os erros do começo de 2019.

Pódio de Hulkenberg no palco de sua única pole

Galeria Lista Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 1 / 5 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 2 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 3 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 4 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 5 / 5 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

De saída da Renault para dar lugar ao francês Esteban Ocon, Hulkenberg amarga recorde negativo em sua trajetória na categoria. O campeão das 24 Horas de Le Mans nunca subiu ao pódio da F1, na qual disputa temporadas regulares desde 2010. Foi em seu campeonato de estreia, aliás, que 'Hulk' conseguiu sua única pole, justamente no Brasil, pela Williams, na qual tinha o brasileiro Rubens Barrichello como parceiro. É bem improvável, mas vai que o alemão descola um top-3...

Renault vs McLaren

Galeria Lista Lando Norris, McLaren MCL34 1 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Alex Albon, Red Bull Racing RB15 2 / 5 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 3 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 4 / 5 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 5 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O leitor mais atento pode ter reparado que este item sempre está presente nas prévias dos GPs da F1. Entretanto, a redundância se justifica. A cada etapa, as duas equipes protagonizam brigas sensacionais pela quarta posição entre os construtores, o famoso posto de 'melhor do resto'. Na última etapa, nos Estados Unidos, ambos os times colocaram seus carros no top-10. Ainda assim, a McLaren tem boa vantagem: 121 a 83. É agora ou nunca para a Renault.

GALERIA: Curiosidades do GP do Brasil de Fórmula 1

Galeria Lista O primeiro GP do Brasil foi realizado em 1972, em Interlagos, mas ainda não era válido pelo campeonato mundial, com a vitória de Carlos Reutemann. 1 / 18 Foto de: LAT Images No ano seguinte, Emerson Fittipaldi foi o primeiro a triunfar em uma corrida oficial da F1 no mesmo local, pela Lotus. 2 / 18 Foto de: LAT Images Alain Prost é o maior vencedor da prova, com seis triunfos (1982, 1984, 1985, 1987, 1988 e 1990). Carlos Reutemann é o segundo, se contarmos também a etapa de 1972, com quatro, junto com Michael Schumacher. 3 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Entre os brasileiros, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Felipe Massa venceram em casa em duas ocasiões. José Carlos Pace (foto), que dá nome ao Autódromo de Interlagos, triunfou em 1975. 4 / 18 Foto de: David Phipps Piquet poderia estar na frente na contagem brasileira, se não tivesse sido desclassificado da edição de 1982. O tricampeão mundial chegou em primeiro, desmaiou no pódio por causa do forte calor de Jacarepaguá, mas foi desclassificado por estar com o carro mais leve do que o permitido. Prost herdou a vitória, após o mesmo também ter ocorrido com Keke Rosberg. 5 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images A McLaren é a equipe que mais venceu no Brasil, em 12 oportunidades, seguido da Ferrari, com 11. A última vez que a equipe britânica venceu foi em 2012, com Jenson Button. 6 / 18 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Interlagos teve seus dois traçados clássicos na F1. O de quase 8 mil metros e o atual, que é utilizado desde 1990, quando voltou a receber a categoria, com 4.309m. 7 / 18 Foto de: David Phipps O GP do Brasil já foi palco para conquistas de título na F1, especialmente quando a prova foi transferida para a parte final do calendário, a partir de 2004: Fernando Alonso em 2005 e 2006, Kimi Raikkonen em 2007, Lewis Hamilton em 2008, Jenson Button em 2009 e Sebastian Vettel em 2012. Kimi foi o único a se consagrar vencendo. 8 / 18 Foto de: XPB Images Um dos momentos mais emocionantes do GP do Brasil foi a vitória de Ayrton Senna em 1991, quando o brasileiro se viu apenas com a sexta marcha e terminando a corrida exaurido, com dificuldades de chegar ao pódio, bem como levantar o troféu. 9 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1993, a chuva deu a tona na segunda vitória do brasileiro, que esteve nos braços do povo após o término da prova. 10 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Apesar de nunca ter vencido no Brasil, Max Verstappen se destacou em duas ocasiões, coincidentemente nas duas vitórias de Lewis Hamilton em Interlagos. Em 2016, o holandês deu um show na chuva que assolava o autódromo, terminando em terceiro... 11 / 18 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images ...e no ano passado, ao se enroscar com Esteban Ocon no S do Senna, perdendo a liderança e a vitória para Hamiltojn e tirando satisfações com o francês após a corrida. 12 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 2003 o GP do Brasil terminou apenas duas semanas depois de sua realização. Tudo porque na volta 54, Mark Webber bateu muito forte na Curva do Café, causando a entrada do Safety Car, mas Fernando Alonso bateu no mesmo ponto ao atingir um dos pneus do carro do australiano. 13 / 18 Depois do acidente, foi agitada a bandeira vermelha e a prova foi encerrada. O vencedor do momento, ao contrário do que todos imaginaram, foi Kimi Raikkonen, que ocupava a liderança na volta 53. 14 / 18 Foto de: LAT Images Giancarlo Fisichella o havia ultrapassado na volta 54, mas pelo regulamento, o resultado final teria de ser o de duas voltas anteriores à que foi sinalizada a bandeira vermelha. Os fiscais declararam que a bandeira foi sinalizada na volta 55, portanto tornando oficiais os resultados de acordo com o fechamento da volta 53. 15 / 18 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Dias depois da corrida, evidências em vídeo mostraram que Fisichella havia, de fato, aberto a volta 56 antes do sinal de interrupção da corrida, fazendo com que o resultado real da prova fosse o do fechamento da volta 54, com o piloto da Jordan na liderança. Fisichella foi oficialmente reconhecido como vencedor duas semanas depois. 16 / 18 Foto de: LAT Images No GP de San Marino, em uma cerimônia não-oficial, Raikkonen entregou o troféu de 1° colocado ao piloto da equipe irlandesa. 17 / 18 Foto de: LAT Images Cigarro e bebidas: o GP do Brasil tem naming rights desde 1999, quando os cigarros Marlboro batizavam a prova, até 2004. A Petrobras fez o mesmo de 2009 a 2015 e a cervejaria Heineken dá nome à prova desde 2017. 18 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Podcast: o que esperar do GP do Brasil de F1?

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Gustavo Faldon falam sobre a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.