Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na América para o GP do México, 18ª etapa da temporada 2019 da categoria máxima do automobilismo mundial. E a corrida deste fim de semana pode coroar o hexacampeonato de Lewis Hamilton, britânico da Mercedes.

O líder do campeonato precisa de uma combinação de resultados para levar a taça, mas seu companheiro finlandês Valtteri Bottas ainda sonha com o título e a Ferrari deve vir forte, com mais um capítulo da batalha interna entre o monegasco Charles Leclerc e o alemão Sebastian Vettel.

Entre as equipes, além da briga entre o time de Maranello e a Mercedes, a Red Bull também chama a atenção, já que a fase não anda tão boa. O mesmo vale para a Renault, que foi desclassificada da prova do Japão. Tudo isso e mais em jogo no GP do México, como mostra o Motorsport.com:

Hexacampeonato de Hamilton

Com 64 pontos de vantagem para Bottas, Hamilton precisa somar 14 a mais que o companheiro para garantir o título, pois dessa forma alcançaria 78 de vantagem, mesma pontuação que o finlandês alcançaria se vencesse as três provas finais. Já que o quarto colocado pode somar no máximo 13 pontos em uma corrida, sendo 12 da posição de chegada e mais um se fizer a melhor volta, Hamilton precisa obrigatoriamente terminar a corrida entre os três primeiros. Veja abaixo:

Se Hamilton for: Bottas pode ser no máximo: Diferença 1º 5º 15 pontos 1º + melhor volta 4º 14 pontos 2º 8º sem fazer melhor volta 14 pontos 2º + melhor volta 8º 15 pontos 3º 10º sem fazer melhor volta 14 pontos 3º + melhor volta 9º 14 pontos Pontuação da F1: 1º=25pts, 2º=18pts; 3º=15pts; 4º=12 pts; 5º=10pts; 6º=8pts; 7º=6pts; 8º=4pts; 9º=2pts; 10º=1pt e melhor volta: + 1 ponto

Sobrevida de Bottas

Se o hexa de Hamilton está em jogo, o sonho de levantar o caneco por parte de Bottas também é um dos aspectos em disputa no Hermanos Rodríguez. Tendo em vista as informações acima, é pouco provável que o finlandês tire a taça das mãos do companheiro. Entretanto, o prazer de postergar o título do britânico pode ser um fator motivacional para Bottas, que 'ressurgiu' ao vencer no Japão. Seu último triunfo fora no fim de abril, no longínquo GP do Azerbaijão.

Leclerc X Vettel

Embora os holofotes estejam sobre a Mercedes pelo possível título de Hamilton, a Ferrari é tida como favorita, considerando as longas retas do Hermanos Rodríguez. Que o carro vermelho vem bem não é segredo, mas a dupla de pilotos de Maranello tem se mostrado de difícil controle nas últimas corridas e a rivalidade interna é cada vez maior. Leclerc levou a pior em relação a Vettel no Japão, mas segue à frente na tabela. A ver o que acontece neste fim de semana.

'Retorno' da Red Bull e fôlego para Verstappen

Ao passo que a Ferrari é considerada o palpite certo no México, a Red Bull não vem sendo digna da confiança dos apostadores nas últimas etapas. Nem no Japão, casa da Honda, que fornece motores para o time austríaco, o pódio veio para a RBR. É verdade que Max Verstappen acabou prejudicado em batida com Leclerc, que acabou até punido em Suzuka. De todo modo, o holandês precisa voltar a bater os rivais vermelhos caso queira terminar o ano no top-3 entre os pilotos.

Reação da Renault

Com a concorrência da McLaren na briga pelo quarto lugar do Mundial de Construtores, o posto de 'melhor do resto', a Renault sofreu um baque nesta quarta-feira. Foi quando a equipe teve sua desclassificação do GP do Japão confirmada em virtude irregularidades nos freios. O pior é que o australiano Daniel Ricciardo tinha terminado em sexto e o alemão Nico Hulkenberg em 10º. Os pontos agora se vão e a McLaren fica em posição confortável. A Renault precisa reagir no México.

