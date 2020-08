Neste fim de semana, a Fórmula 1 terá a disputa da corrida comemorativa de seus 70 anos. A prova acontece em Silverstone, que recebeu o GP da Grã-Bretanha no domingo passado. O circuito é sede da etapa especial pelo fato de ter recebido, em 1950, o primeiro GP da F1.

Além das celebrações pelas sete décadas da maior categoria do automobilismo mundial, a corrida deste fim de semana também pode ser decisiva para alguns dos principais times e pilotos do campeonato.

Entre os destaques, a situação da Racing Point, que deve ter seu 'destino' traçado em 2020. A FIA promete divulgar o resultado do protesto feito em relação à Mercedes rosa pela Renault, o que pode sepultar as esperanças do time que virará Aston Martin em 2021.

Além da questão do mundial de construtores, também é preciso ficar de olho em pilotos com o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, e o tailandês Alexander Albon, da Red Bull. O futuro deles e de outros está em jogo, como mostra o Motorsport.com.

*Veja os horários dos eventos e dos programas do Motorsport.com na tabela mais abaixo

Esperanças da Racing Point

Lance Stroll, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

A equipe é alvo de protesto da Renault por supostamente ter copiado os dutos de freio da Mercedes de 2019. A expectativa é que o resultado saia antes do primeiro treino livre, ainda na madrugada desta sexta, no horário de Brasília. Caso o veredito seja contrário à Racing Point, o time rosa perderá seus pontos das três corridas em que a Renault protocolou protestos (Estíria, Hungria e Grã-Bretanha), dando adeus às esperanças no mundial de construtores.

Além disso, se perder o protesto, a Racing Point terá que fazer ajustes importantes em seu carro, podendo perder a performance vista nas primeiras etapas de 2020.

Pneus em xeque

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 looking at the damages tyre on hic car in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Depois do 'festival' de furos de pneus no fim do GP da Grã-Bretanha, a Pirelli manteve seu planejamento e terá compostos ainda mais macios no GP dos 70 Anos, com o médio da semana passada sendo o duro desta. Será que as borrachas vão aguentar?

Moral de Albon

Alex Albon, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Além da cruel comparação com o companheiro holandês Max Verstappen, Albon tem que lidar com a pressão da Red Bull e, agora, questionamentos relativos à sua pilotagem. O piloto foi muito criticado por forçar ultrapassagem em Kevin Magnussen. Não é a primeira vez...

A zica de Hulkenberg e a dúvida sobre a volta de Pérez

Nico Hulkenberg, Racing Point Photo by: Motorsport Images

Azarado, o alemão teve sua volta à F1 como substituto de Sergio Pérez na Racing Point 'sabotada' por um parafuso. Mas ele continua por Silverstone devido a incerteza sobre a volta do mexicano. Pérez precisa apresentar um teste negativo de Covid para poder entrar novamente no paddock.

De todo modo, Hulk está cogitado como reserva da Mercedes. A ver se o piloto tem pelo menos alguma sorte.

Pretensões de Bottas

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 speaks to the media Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Outro que foi vítima da sorte - ou falta dela - na Grã-Bretanha foi Bottas. O finlandês, que foi confirmado nesta quinta para continuar com a equipe alemã em 2021, vinha tranquilo em segundo, mas seu pneu furou e ele não pontuou. O piloto já está a 30 pontos do companheiro britânico Lewis Hamilton, líder. Não dá mais para zerar numa corrida, senão...

Confira os horários dos eventos e dos programas do Motorsport.com no YouTube

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 7h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 11h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h10 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 04h45 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Polêmica Racing Point, Silverstone e tudo o que você sempre quis saber de F1 com Rico Penteado

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?