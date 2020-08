Bottas: Resolver "acerto do carro" foi fundamental para a pole

Valtteri Bottas garantiu a pole para o GP de 70 anos da Fórmula 1, em Silverstone, após superar Lewis Hamilton por apenas 0s060 em sua última tentativa no treino classificatório deste sábado. De acordo com o finlandês, o resultado positivo se deve a ter conseguido "melhorar o acerto do carro".

A pole representou uma grande virada em relação ao último fim de semana, quando Bottas foi superado por cerca de 0s300 pelo companheiro. Questionado sobre sua melhora de performance de uma semana para a outra, o finlandês respondeu:

"Do último fim de semana para esse, nós estivemos trabalhando em tudo que podíamos melhorar no carro, e para nós dois, eu e Lewis pilotarmos com sabedoria.

"Nós fomos capazes de extrair um pouco mais, em termos de configuração do carro e em pilotagem, da minha parte. O mesmo processo acontece ao longo do fim de semana, então nós pudemos seguir na direção correta desde a sexta até agora", afirmou o finlandês.

Bottas explicou que ele descobriu onde estava sua desvantagem no acerto do carro para o modo de classificação e que conseguiu resolver esse problema.

"Claro que não posso dar muitos detalhes, mas nós conseguimos melhorar o acerto do carro para mim", disse o piloto da Mercedes. "Eu tinha um pequeno déficit no quali da semana passada, apenas em termos de caminho que segui. Não acho que fosse um carro ruim, mas espero que agora esteja otimizado tanto para a corrida quanto para a classificação".

"Entre as corridas, nós analisamos tudo do fim de semana, desde o acerto do carro até minha pilotagem na classificação e na corrida", explicou Bottas. "Eu tentei melhorar e, pelo menos hoje, consegui fazer algumas coisas de um jeito melhor do que no último fim de semana".

Sobre a corrida, o finlandês disse que acredita que partirá para uma estratégia de duas paradas, para evitar o desgaste excessivo de pneus que o fez ficar zerado nos pontos na última semana.

"Um pit-stop pode ser difícil aqui com os compostos que temos para o fim de semana", explicou. "Acho que as coisas estão bem diferentes em relação à semana passada em termos de estratégia. Tenho certeza que a equipe avaliará todas as opções disponíveis".

"Obviamente que, para mim, as expectativas para amanhã não são nada menos do que vencer a corrida, quando você parte da pole", finalizou.

Assista o Q4, que traz debate o sábado na Inglaterra:

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?

Related video