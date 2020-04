Nelson Piquet sempre fez questão de acompanhar de perto a carreira dos filhos que decidiram se tornar pilotos, sendo visto ao lado de Nelsinho e de Pedro Piquet na Europa, principalmente na caminho até a Fórmula 1.

Mas, além de estar ao lado dos filhos Nelsão também fazia questão de cultivar as amizades que tinha com pessoas que o acompanharam quando ele era piloto.

Em entrevista ao Motorsport.com, Pedro Piquet falou sobre como as mortes de Niki Lauda, Charlie Whiting e a saída da Bernie Ecclestone do comando da maior categoria do mundo também afetaram o interesse do tricampeão mundial de comparecer a um evento.

“Ele fala que hoje não vai mais à F1 porque o Niki (Lauda), o Bernie (Ecclestone) e o Charlie Whiting não estão mais lá. Ele ia a São Paulo e várias outras corridas para vê-los e conversar com eles. Ele não tem mais vontade de ir ao paddock da F1. Meu pai nunca gostou de ir em evento com muita gente porque ele não gosta dessa atenção.”

Pedro também relatou como era a amizade de seu pai com o tricampeão da F1 e diretor da Mercedes, que morreu no ano passado.

“Me lembro do Niki vindo aqui em casa, passamos férias juntos no Caribe, então era um grande amigo e era muito legal de ver isso. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e ele (Nelson) ficou muito arrasado.”

“Se não fosse o Niki, meu pai teria saído da F1 depois de 1983, porque ele não aguentava mais viajar de avião, odiava aquela vida e pensava: ‘já ganhei dois campeonatos, já ganhei dinheiro, então vou para o Brasil. Então, o Niki falou para ele comprar um avião usado. Ele comprou, a vida ficou mais fácil e ele pôde continuar a carreira na F1.”

E também comentou como conheceu um dos melhores amigos de seu pai: “Eu conheci o Niki Lauda em Indianápolis em 2007. Me lembro que tinha medo dele porque ele não tinha orelha, e por ter oito anos de idade na época, perguntei ao meu pai o que tinha acontecido com ele. Meu pai o chamou para me explicar, e fez isso como se eu fosse um adulto, explicou a história direitinho, que fechou o olho quando pegou fogo e era por isso que tinha as manchas na pálpebra.“

Relembre todas as vitórias de Nelson Piquet na F1

Galeria Lista 1980 - GP dos EUA Oeste (Long Beach) 1 / 23 Foto de: LAT Images 1980 - GP da Holanda 2 / 23 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1980 - GP da Itália 3 / 23 Foto de: LAT Images 1981 - GP da Argentina 4 / 23 Foto de: David Phipps 1981 - GP de San Marino 5 / 23 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1981 - GP da Alemanha 6 / 23 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1982 - GP do Canadá 7 / 23 Foto de: LAT Images 1983 - GP do Brasil 8 / 23 Foto de: LAT Images 1983 - GP da Itália 9 / 23 Foto de: LAT Images 1983 - GP da Europa (Brands Hatch) 10 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - GP do Canadá 11 / 23 Foto de: LAT Images 1984 - GP dos EUA (Detroit) 12 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 1985 - GP da França 13 / 23 Foto de: LAT Images 1986 - GP do Brasil 14 / 23 Foto de: LAT Images 1986 - GP da Alemanha 15 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images 1986 - GP da Hungria 16 / 23 Foto de: LAT Images 1986 - GP da Itália 17 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987 - GP da Alemanha 18 / 23 Foto de: LAT Images 1987 - GP da Hungria 19 / 23 Foto de: LAT Images 1987 - GP da Itália 20 / 23 Foto de: LAT Images 1990 - GP do Japão 21 / 23 Foto de: LAT Images 1990 - GP da Austrália 22 / 23 Foto de: LAT Images 1991 - GP do Canadá 23 / 23 Foto de: LAT Images

