Neste final de semana, a Fórmula 1 fará a segunda etapa de seu campeonato virtual, na data que seria realizado a edição inaugural do GP do Vietnã. Entre os pilotos do grid atual confirmados, Lando Norris e Nicholas Latifi farão sua segunda participação, enquanto Charles Leclerc, Alexander Albon e George Russell farão suas estreias.

O grupo de pilotos da F1 atual terão a companhia de Johnny Herbet, que terminou em 13º na prova inaugural, no Bahrein, a estrela do críquete britânico Ben Stokes, o piloto do Supercars Andre Heimgartner, entre outros. A lista final será divulgada nos próximos dias.

Apesar de ser realizada na data do que seria o GP do Vietnã, os pilotos correrão na pista de Albert Park, na Austrália, já que o circuito de Hanói não fazia parte do game oficial da F1 de 2019.

A primeira prova, realizada há duas semanas na pista do Bahrein, teve a vitória do piloto da F2 Guanyu Zhou, que corria pela Renault, equipe na qual ele atua como piloto de testes e Stoffel Vandoorne em seguindo, correndo pela Mercedes. Entre os pilotos da F1, Norris foi o melhor colocado, em quinto, com Latifi terminando logo atrás, em sexto.

A prova será transmitida pelo canal oficial da F1 no YouTube.

GALERIA: Veja como são as provas virtuais da F1

