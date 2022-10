Carregar reprodutor de áudio

Último brasileiro a disputar um GP de Fórmula 1, Pietro Fittipaldi voltará a participar de atividades oficiais da categoria em duas etapas na temporada de 2022. O piloto foi escalado pela Haas F1 Team para participar do primeiro treino livre do GP da Cidade do México e também de Abu Dhabi, 20ª e 22ª etapas do atual campeonato, respectivamente.

Com o VF-22, atual carro da Haas, Pietro andou nos testes de pré-temporada, realizados no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir.

Günther Steiner, chefe de equipe da Haas F1 Team, destaca que o piloto fez um grande trabalho na atividade realizada no início do ano e revela que o brasileiro vive boa expectativa para participar das sessões oficiais.

"Estou muito feliz por podermos dar ao Pietro a chance de pilotar o VF-22 no México e em Abu Dhabi ainda nesta temporada. Pietro, como sempre, fez um ótimo trabalho para nós nos testes de pré-temporada, quando pilotou o VF-22 pela primeira vez no Bahrein. Eu sei que ele está feliz de voltar a pilotar o carro e é um prazer contarmos com o trabalho do Pietro nestas sessões", diz Steiner.

Pietro também destacou a importância de acelerar nos treinos livres em dois dos últimos quatro GPs da atual temporada da Fórmula 1.

“Estou muito feliz de poder guiar o VF-22 novamente, desta vez em um fim de semana de corrida, no caso, durante o treino livre 1 do México e de Abu Dhabi. A última vez que guiei foi no teste oficial do Bahrein, então poderemos ver como o carro se desenvolveu, como ele se comporta em diferentes pistas. Me sinto muito grato pela oportunidade e espero fazer um ótimo trabalho, que ajude a Haas F1 Team”, diz Pietro.

Pietro faz parte do time da Haas desde novembro de 2018 e já acelerou carros da equipe diversas vezes em Barcelona, Abu Dhabi e Bahrein, sendo estas duas últimas onde substituiu Romain Grosjean nos GPs em 2020.

A participação de Pietro Fittipaldi no GP do México está marcada para o dia 28 de outubro, no Autódromo Hermanos Rodríguez. Já a ação de pista em Abu Dhabi ocorrerá em 18 de novembro, no circuito de Yas Marina. O piloto também estará presente em Interlagos em seu trabalho como piloto de testes e reserva da Haas F1 Team no GP São Paulo de F1, que terá a corrida Sprint Race no sábado.

