Na semana passada os chefes das 10 equipes da F1 votaram nos melhores pilotos de 2020. Agora, a categoria divulgou a mesma votação, mas com os próprios pilotos escolhendo os melhores.

O sistema de votação consistia em cada um deles apontar os 10 melhores do campeonato recém encerrado, com a organização atribuindo pontos como no próprio sistema da F1, com o melhor recebendo 25, o segundo ganhando 18, e assim por diante.

O sistema garantia o anonimato dos votos, sendo que eles poderiam votar em si mesmos. No total, 15 pilotos que correram em tempo integral votaram: Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, George Russell , Carlos Sainz, Lance Stroll, Max Verstappen.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Charles Leclerc foram os ausentes da votação.

Mesmo assim, o heptacampeão também foi considerado o melhor, assim como na votação dos chefes. Seu companheiro e vice-campeão, Bottas não aparece no top-10. Romain Grosjean, que somou apenas dois pontos no campeonato, aparece em oitavo e Sergio Pérez, que venceu uma prova em 2020, foi apenas o sétimo.

Posição Piloto 1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Daniel Ricciardo 4 Charles Leclerc 5 Pierre Gasly 6 George Russell 7 Sergio Perez 8 Romain Grosjean 9 Carlos Sainz 10 Alex Albon

