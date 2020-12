Mick Schumacher finalmente conseguiu fazer seu primeiro treino livre na F1 no final da temporada em Abu Dhabi, tendo uma primeira tentativa com a Alfa Romeo cancelada por causa da chuva no GP da Eifel.

O chefe da Haas, Gunther Steiner, que contratou Schumacher para 2021, diz que julgar a velocidade do alemão nos treinos livres foi inútil - mas ele disse que viu o suficiente na garagem para se convencer de como ele pode ser bom.

"Ele fez um trabalho fantástico", disse Steiner, refletindo sobre a primeira experiência de Schumacher com a equipe. "Eu não vi isso como uma sessão de teste, porque você não pode realmente ver muito do potencial de um piloto lá.”

“Mas o que você pode ver [é] como é a personalidade dele. Como ele está preparado para trabalhar e o que ele absorve. Porque há, para esses jovens, muito a se levar, sendo a primeira vez em um circuito de F1, especialmente se seu sobrenome for Schumacher.”

"Há muitos olhos observando você e, se você tem 21 anos, precisa ter muita confiança para fazer isso, e ele fez um bom trabalho durante toda a semana."

Steiner disse que observou cuidadosamente como Schumacher trabalhava com a equipe ao seu redor e como lidava com a entrega do que havia sido pedido a ele.

"Ele trabalhou muito bem com os engenheiros. Observei mais isso do que o desempenho dele. Foi muito bom o que ele fez com os engenheiros. Ele foi muito claro nos comentários e tudo.”

“E, por falar nisso, o desempenho dele no carro também, não pressionamos ele no que fazer [mas] foi bom, sabe, porque eu falei apenas o mais importante: não cometa qualquer erro, porque isso só leva você de volta.”

"Ele não fez nada [assim]. Ele se saiu muito bem. Ele sabia exatamente onde perdia seu tempo em comparação com os outros."

Schumacher completou mais um dia com a equipe no teste pós-temporada de Abu Dhabi e agora terá mais um dia e meio no teste de pré-temporada em Barcelona, na Espanha, em março, antes de sua estreia na F1.

