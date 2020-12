F1: Hamilton é eleito pela segunda vez esportista do ano pela BBC

Recordista de vitórias da história da Fórmula 1 e heptacampeão mundial da categoria máxima do automobilismo, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, foi eleito o esportista do ano pela BBC.

É a segunda vez que o competidor conquista o prêmio organizado pela emissora da Inglaterra. A outra 'glória' ocorreu em 2014, quando Hamilton venceu seu segundo título da F1, o primeiro pela Mercedes - ele foi campeão em 2008 com a McLaren.

Em 2020, o piloto britânico estabeleceu um novo recorde de vitórias na elite do esporte a motor mundial (95), além de igualar a marca histórica de sete títulos do alemão Michael Schumacher.

Para conquistar o prêmio da BBC, Hamilton superou o jogador inglês de futebol Jordan Henderson, volante do Liverpool (ING), o jóquei Hollie Doyle, o lendário jogador de sinuca Ronnie O'Sullivan, Stuart Broad, do críquete, e o boxeador Tyson Fury.

"Quero dar os parabéns a todos os incríveis indicados, porque estou muito orgulhoso do que eles conquistaram neste ano e realmente quero agradecer a todos que se chamaram e votaram em mim", afirmou Hamilton em vídeo gravado.

"Eu realmente não esperava por isso sabendo que há tantos grandes candidatos. Mas acho que somos todos vencedores e quero muito enviar um Feliz Natal a todos", seguiu o esportista da Inglaterra.

"Sei que tem sido um ano incomum, mas para todos os trabalhadores da linha de frente e todas as crianças ao redor do mundo: por favor, tentem e sejam positivos, durante este período difícil. Estou enviando positividade a todos e obrigado do fundo do meu coração."

Hamilton tinha ficado em segundo na votação nos últimos dois anos, assim como em 2007 e 2008, após início de carreira impressionante na F1. Ele também recebeu reconhecimento por sua luta contra o racismo e apoio a causas sociais em 2020.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Entenda os FATORES que fizeram RED BULL optar por PÉREZ ao lado de VERSTAPPEN

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.