Pilotos revelam primeiras impressões dos novos pneus da Fórmula 1

Carlos Sainz, da Ferrari, acredita que será possível para os pilotos 'forçarem' mais os carros com os novos pneus de 18 polegadas da Pirelli. O teste de Barcelona foi a primeira vez que equipes e competidores puderam experimentar os compostos de corrida definitivos acoplados aos monopostos do novo ano da Fórmula 1, para os quais foram projetados.

Como o novo pacote trouxe muitas atualizações, os pneus não foram um grande tópico de conversa no paddock durante a pré-temporada, ​​​​o poderia significar que a mudança não teria feito uma grande diferença. No entanto, o espanhol acredita que isso permitirá que acelerem mais, algo que tem sido importante nos últimos campeonatos.

"Fiz alguns testes no ano passado, acho que três ou quatro dias no total com os compostos", disse Sainz. "Eles parecem estar se adequando bem a esta nova geração de carros e pelo menos permitindo que você force um pouco mais com eles."

"Comparado a outros tempos, talvez tenham um pouco menos de superaquecimento, mas ainda são pneus que degradam, mas sinto, pessoalmente, que agora escala um pouco melhor. O trabalho feito pela Pirelli no ano passado e o desenvolvimento parecem começar a valer a pena."

Sainz também indicou que agora existe um delta de tempo de volta potencialmente maior entre os compostos, o que deve adicionar interesse às corridas.

"Parece haver uma evolução. Por exemplo, o C2, C3 e C4 estavam antes todos muito próximos um do outro", comentou. "Aqui parece haver, pelo menos em torno de Barcelona, ​​um grande passo na aderência de um para outro. Então, talvez possa embolar um pouco as coisas nas corridas. Nesse sentido, há algumas diferenças extras em comparação ao ano passado."

Valtteri Bottas disse que os pneus parecem funcionar de forma mais eficaz na Alfa Romeo definitiva em comparação ao carro mula que ele testou no final do ano passado.

"Devo dizer que eles estão um pouco melhor do que eu esperava, com base no que senti em Abu Dhabi no último ano", comentou o finlandês. "Lá, eles apresentaram um pouco de granulação, já aqui isso foi realmente um problema mínimo."

"Com a quantidade limitada de voltas que fiz até agora, eles parecem bons, mas veremos melhor no Bahrein."

Enquanto isso, Alexander Albon, piloto da Williams, alertou que as baixas temperaturas em Barcelona podem ter sido favoráveis ​​aos novos pneus.

"A vida útil parece ser um pouco maior", disse ele. "No entanto, é difícil dizer, obviamente estava muito frio, e sempre é muito bom nesta época do ano para os compostos. Veremos como será no Bahrein assim que as temperaturas subirem, mas por enquanto é positivo."

Lance Stroll, da Aston Martin, foi menos otimista do que alguns de seus colegas, observando: "Para mim, o comportamento deles foi muito semelhante aos últimos".

"Pelo que senti a longo prazo, eles superaquecem e degradam. Estes são aspectos que os pneus têm apresentado nos anos anteriores."

