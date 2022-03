Carregar reprodutor de áudio

A FIA confirmou que realizará uma reunião extraordinária do Conselho Mundial de Automobilismo amanhã, depois que o COI pediu a proibição de atletas russos.

Após o início da invasão da Ucrânia pelas forças russas na última quinta-feira, a Fórmula 1 anunciou que não realizará o GP da Rússia em setembro, conforme planejado. Vários grandes campeonatos e eventos esportivos cortaram os laços com o país em meio a condenação e sanções mundiais de países ocidentais.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, escreveu à Federação Automobilística da Ucrânia na semana passada para oferecer seu apoio, levando a uma resposta do presidente da FAU, Leonid Kostyuchenko, pedindo a proibição de competidores russos e bielorrussos dos eventos da FIA.

Hoje cedo, o conselho executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou que nenhum atleta ou oficial russo ou bielorrusso participasse de competições internacionais. A FIA é uma federação reconhecida do COI desde 2012.

Em uma breve declaração emitida por um porta-voz da FIA nesta segunda-feira, foi confirmado que o Conselho se reunirá amanhã para discutir assuntos relacionados ao conflito.

"Uma reunião extraordinária do Conselho Mundial de Automobilismo será convocada amanhã para discutir assuntos relacionados à crise em andamento na Ucrânia", diz o comunicado.

“Mais atualizações serão dadas após a reunião.”

Qualquer ação em atletas russos impactaria diretamente Nikita Mazepin, que corre pela Haas na F1. O futuro de Mazepin com a equipe já é conhecido por estar em dúvida depois que a empresa de seu pai, Uralkali, teve sua marca removida do carro Haas no último dia de testes na semana passada. A equipe disse que vai manter conversas sobre o assunto nos próximos dias.

Mazepin escreveu no Twitter na semana passada que “não estava no controle de muito do que está sendo dito e feito”. Ele participou do terceiro e último dia de testes de pré-temporada em Barcelona, ​​conforme planejado.

A ação da FIA seguiria movimentos de outras grandes federações esportivas. Hoje cedo, a FIFA anunciou que todos os clubes e seleções russas foram suspensos das competições após a recomendação do COI.

