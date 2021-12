Piquet fala sobre 'polêmica' com Hamilton após título de Verstappen

Nelsinho Piquet gerou grande polêmica no domingo, ao comemorar o título da Fórmula 1 de Max Verstappen com efusividade nas redes sociais, vestindo uma camiseta com a frase “Patrão é meuzovo”.

Logo depois, respondendo perguntas dos fãs no Instagram, Nelsinho disse que não tem nada contra Lewis Hamilton, explicou os motivos da torcida a Verstappen e a origem da frase na camiseta.

“Não tenho nada contra Lewis, mas neste fim de semana eu estava na mesma posição que todos vocês, como um torcedor gritando do sofá! Pela minha admiração ao estilo do Max, assim como admiro Alonso, me identifico muito com ele, um estilo arrojado, raíz. Além disso, minha mãe é holandesa, minha irmã namora o Max e ele se tornou parte da família, enfim, são muitas coisas em comum. Então, quero deixar claro que não tenho nada contra ele, a questão da camiseta que usei foi só uma brincadeira entre amigos.”

