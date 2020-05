Com a movimentação do mercado de pilotos da Fórmula 1 na semana passada, uma possível volta de Fernando Alonso ao grid se tornou possível, com a vaga na Renault em aberto pela saída de Ricciardo. E pessoas do mundo da F1 têm dado suas opiniões sobre a volta do espanhol, incluindo seu ex-companheiro de Ferrari, Felipe Massa.

O brasileiro correu ao lado de Alonso entre 2010 e 2013, e viu seu companheiro de equipe ser vice-campeão duas vezes, em 2010 e 2012, perdendo o título para Sebastian Vettel e a Red Bull na última prova em ambos os casos.

Falando ao programa espanhol Carrusel Deportivo, Massa deu sua contribuição ao grande debate que está se formando sobre a volta do bicampeão à categoria.

Perguntado sobre o assunto, Massa diz ter certeza que Alonso quer voltar, mas questiona se seria a melhor ideia para o espanhol voltar em uma equipe que, no momento, não tem capacidade de lhe entregar um carro competitivo, capaz de lutar por vitórias.

"Não sei. Penso que, para Fernando, ele quer voltar, ele quer correr na F1 de novo, porque ele sente falta da F1. Isso é certeza".

"Mas onde? Em qual equipe? Não acredito que Fernando seria feliz voltando a correr em uma equipe que não seja competitiva, que não tenha um carro que possa lutar por vitórias".

"Não acredito que isso seja possível nesse momento. Teremos que esperar para ver quais equipes irão dar uma oportunidade a Fernando para voltar, e do jeito que ele quer. Isso é o mais importante".

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Fernando Alonso na F1

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

VÍDEO: Felipe Massa revela "causos" hilários da vida na F1 em live com Felipe Motta

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

.