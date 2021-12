Após 22 treinos classificatórios, o 'campeonato' de duelos internos nas equipes da Fórmula 1 está encerrado. Neste sábado (11), foi disputada a qualificação para o GP de Abu Dhabi e Max Verstappen cravou a pole, seguido de Lewis Hamilton, em mais uma vitórias sobre seus companheiros de Red Bull e Mercedes, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Tivemos algumas 'goleadas', mas por muito pouco uma disputa não terminou com um placar 'perfeito' para um dos pilotos: a da AlphaTauri. Yuki Tsunoda superou Pierre Gasly pela primeira vez na última rodada do ano e escapou de sair zerado.

O duelo mais equilibrado foi o da Alpine, em um empate entre Fernando Alonso e Esteban Ocon, que superou o espanhol em Yas Marina. A Aston Martin também teve seus pilotos, Sebastian Vettel e Lance Stroll, bem próximos.

O único placar com um total diferente de 22 é o da Alfa Romeo, pois Kimi Raikkonen contraiu Covid-19 no meio do ano e ficou de fora dos GPs da Holanda e Itália, sendo substituído por Robert Kubica.

Confira os placares finais dos duelos internos da F1 após a classificação para o GP de Abu Dhabi:

Lewis Hamilton 15 7 Valtteri Bottas Max Verstappen 20 2 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 7 15 Lando Norris Sebastian Vettel 12 10 Lance Stroll Charles Leclerc 14 8 Carlos Sainz Fernando Alonso 11 11 Esteban Ocon Pierre Gasly 21 1 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 7 13 Antonio Giovinazzi George Russell 17 5 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 3 19 Mick Schumacher

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN BATE NO FIM E HAMILTON É POLE NO GP DO ARÁBIA SAUDITA; veja ANÁLISE do quali

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: