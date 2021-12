Sergio Pérez disse que o trabalho de equipe feito durante o Q3 no Yas Marina Circuit neste sábado "funcionou perfeitamente".

Ajudado pelo vácuo de seu companheiro de equipe, Max Verstappen cravou a volta mais rápida com tempo de 01min22s109 no treino classificatório, 0s371 à frente de Hamilton, e largará da pole position no GP de Abu Dhabi amanhã.

Em entrevista após a classificação, Pérez disse que o trabalho de equipe da Red Bull "funcionou perfeitamente" e lamentou o fato de não ter conseguido o P3.

"Sim, quero dizer, sabíamos que não tínhamos chance de lidar com a Mercedes. Então, sim, foi um ótimo trabalho de equipe. Acho que funcionou perfeitamente. Acho que tentando de novo, provavelmente pode dar errado. Mas, felizmente, tudo deu certo", disse o mexicano.

"Muito satisfeito por Max, por ter conseguido apoiá-lo lá e sim, esperançoso para amanhã. Eu gostaria de ter sido o P3, acho que perdi na última curva, mas ainda assim é um ótimo resultado de equipe."

Questionado sobre a estratégia de começar com pneus macios, 'Checo' acredita que "não fará nenhuma diferença".

"Sim, acho que ainda há muito que podemos fazer. Quer dizer, nós meio que pensamos que não fará nenhuma diferença."

"Espero que possamos ter um bom começo e partir daí", concluiu.

