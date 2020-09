Lewis Hamilton não só conseguiu sua pole número 94 neste sábado em Monza. O hexacampeão também reescreveu a história novamente, com a volta mais rápida da história da Fórmula 1. E, com isso, aumentou a lavada pra cima de Valtteri Bottas na disputa interna.

Agora, a disputa da Mercedes está 6 a 2. E dois placares seguem 8 a 0: Max Verstappen e George Russell ainda não foram superados por Alex Albon e Nicholas Latifi em 2020.

Confira como estão as batalhas internas no grid da F1

Mercedes Lewis Hamilton 6 2 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 8 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 4 4 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 4 2 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 6 2 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 7 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 7 1 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 3 5 Kevin Magnussen Williams George Russell 8 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 4 4 Kimi Raikkonen

