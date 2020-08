A Mercedes reforçou sua soberania e garantiu mais uma dobradinha em Barcelona, sexta pole em seis etapas na temporada 2020 da Fórmula 1. Mais uma vez a ponta ficou com Lewis Hamilton, seguido de Valtteri Bottas. Max Verstappen foi o terceiro e a dupla da Racing Point completou o Top 5, com vantagem para Sergio Pérez.

Confira como está a briga entre os companheiros de equipe nos classificatórios da temporada de 2020, lembrando que a contagem do Motorsport.com não conta eventuais punições dadas após o treino classificatório.

Mercedes Lewis Hamilton 4 2 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 6 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 4 2 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 2 2 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 4 2 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 5 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 6 0 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 2 4 Kevin Magnussen Williams George Russell 6 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 4 2 Kimi Raikkonen

