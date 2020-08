Lewis Hamilton mostrou força novamente e conquistou a 92ª pole de sua carreira na Fórmula 1, ao superar Valtteri Bottas durante o Q3 em Barcelona. O inglês fez 1min15s584, apenas 0s059 mais rápido que o finlandês.

Max Verstappen foi o terceiro colocado, vendo de perto a Racing Point de Sergio Pérez e Lance Stroll atrás dele.

O Treino

Q1

Max Verstappen bem que começou na frente, mas logo as Mercedes responderam, com Hamilton (1min17s037)e Bottas. Com menos de nove minutos para o final, Stroll se colocou à frente do finlandês e Pérez fez o mesmo depois.

No final do Q1, Hamilton melhorou sua marca, fazendo 1min16s872. Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi e Giovinazzi acabaram eliminados. Pela primeira vez em 2020 a Alfa Romeo colocou um carro no Q2, com Kimi Raikkonen, ao fazer o 15º tempo.

Q2

Todos os pilotos, incluindo os da Mercedes, foram para o Q2 com pneus macios, dando indicações sobre a estratégia a ser utilizada no domingo.

Naturalmente, Hamilton e Bottas começaram à frente, com o inglês marcando 1min16s013. Verstappen, Sainz e Pérez completavam o top-5 quando restavam oito minutos. Leclerc chegou ao quinto posto em seguida, e Vettel era apenas o 11º.

Os três primeiros sequer voltaram à pista nos minutos finais, deixando-a livre para aqueles que precisavam se garantir no Q3.

Vettel bem que tentou, mas ficou pelo caminho, sendo eliminado por Norris por apenas 0s002. Junto com o alemão, caíram Kvyat, Ricciardo, Raikkonen e Ocon. Pierre Gasly surpreendeu e passou para o Q3 na quinta posição.

Q3

As duas Racing Point foram as primeiras a entrar na pista na fase decisiva do quali na Espanha, com os principais nomes fazendo o mesmo no minuto seguinte.

Hamilton e Bottas destruíram os tempos das Mercedes rosa, com Hamilton liderando com 1min15s584. Apenas 0s059 mais rápido que o finlandês. Verstappen era o terceiro até então, mas sete décimos mais lento.

Na decisão, Bottas chegou a ser mais rápido no miolo da pista, mas não conseguiu desbancar seu companheiro de equipe,Com isso, Hamilton conquistou a 92ª pole da carreira. Bottas, Verstappen, Pérez e Stroll completaram o top-5. Leclerc será apenas o nono.

O GP da Espanha acontece neste domingo, às 10h10, horário de Brasília.

