Depois de uma sexta-feira mais tímida, sem andar na ponta, a Mercedes deu as cartas no sábado e garantiu mais uma dobradinha, agora para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, com Lewis Hamilton conquistando sua 91ª pole da carreira e aumentando o placar na disputa interna.

Depois de um Q2 complicado por uma rodada, Hamilton fez um Q3 perfeito, emplacando uma volta em 01min24s303, novo recorde extraoficial da pista, conquistando sua terceira pole consecutiva em 2020.

E nas brigas internas do grid, três disputas seguem um placar zerado para um dos lados. Max Verstappen, Pierre Gasly e George Russell ainda não foram superados pelos companheiros na temporada em classificações.

Confira como está a briga entre os companheiros de equipe nos classificatórios da temporada de 2020, lembrando que a contagem do Motorsport.com não conta eventuais punições dadas após o treino classificatório.

Mercedes Lewis Hamilton 3 1 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 4 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 3 1 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 1 3 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 2 2 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 3 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 4 0 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 1 3 Kevin Magnussen Williams George Russell 4 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 3 1 Kimi Raikkonen