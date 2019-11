O britânico Lewis Hamilton voltou a fazer uma pole position, o que não acontecia desde o GP da Alemanha de Fórmula 1, e larga na frente com a Mercedes na etapa de Abu Dhabi, que encerra a temporada 2019 neste domingo.

Com a pole, o hexacampeão voltou a ser mais rápido que o companheiro Valtteri Bottas. Mesmo sem chances de largar na frente do britânico por conta da punição por troca de motor, o finlandês poderia ter levado a melhor no quali, mas não foi páreo para o multicampeão.

Outro que sucumbiu à velocidade de seu parceiro de garagem foi o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O tetracampeão voltou a ser batido pelo monegasco Charles Leclerc, que se beneficia da punição a Bottas e larga em terceiro (veja o grid no fim desta matéria).

Confira abaixo como estão as outras batalhas internas, lembrando que o Motorsport.com não considera possíveis punições de grid.