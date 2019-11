O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff afirmou que “tudo bem” se Lewis Hamilton conversar com a Ferrari sobre uma possível transferência para a escuderia italiana. A declaração foi feita em meio a especulações de que o hexacampeão teria tido reuniões com o presidente da Fiat Chrysler, empresa dona do time de Maranello, John Elkann.

De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, Hamilton, que assim como boa parte de seus colegas, está sem contrato após 2020, teria se encontrado com Elkann duas vezes neste ano.

E enquanto o britânico de 34 anos tem descartado a possibilidade de pilotar por qualquer outra equipe que não seja a Mercedes no futuro, Wolff admitiu que o apelo de uma vaga na Ferrari foi um dos tópicos discutidos durante o último acordo entre eles.

Questionado em Abu Dhabi sobre o que faria se as especulações sobre Hamilton e Ferrari fossem reais, Wolff disse: “Por mim tudo bem. Acho que estamos em um mundo livre e reconheço que todos precisam explorar suas opções de carreira e tomar as melhores decisões para si mesmos. Isso vale para os pilotos e para todo mundo”.

“Então, tenho zero problemas com isso. Um piloto sempre vai tentar estar no carro mais rápido possível, e o melhor carro sempre vai tentar ter o melhor piloto. Então há um bom consenso entre nós a respeito do que queremos alcançar”.

Wolff e Binotto em coletiva de imprensa de Abu Dhabi. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

O chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, disse nesta sexta-feira que sua organização “pode apenas ficar feliz” sobre Hamilton, que venceu cinco dos últimos seis campeonatos, estar disponível no mercado para 2021.

“Eu estava sentado ao lado de Mattia quando ele disse isso na coletiva de imprensa. Ele foi questionado sobre o que achava de Lewis e respondeu que tinha a maior estima por Hamilton”, afirmou Wolff. “Você pode apostar que se este executivo teve reuniões com Lewis, ele também não falará mal do piloto”.

“Então, eu estou completamente tranquilo com a situação. Nós precisamos nos esforçar ao máximo para dar aos pilotos o carro mais veloz possível. Se nós formos capazes de fazer isso, tenho 100% de convicção de que teremos a melhor dupla”.

“Tudo aponta para que nossa relação com Hamilton continue, mas na vida, nunca sabemos. Assim sendo, como eu disse antes, estou aberto a tudo isso. Eu comecei a abraçar o fato de que todo mundo tem objetivos, que precisam ter a melhor oportunidade possível para suas carreiras. Nesse contexto, estou absolutamente aperto para que todos explorem opções”.

“Mas obviamente, minha prioridade pessoal e para o time seria continuar a bem-sucedida jornada com Hamilton”.

Harmonia traz vitórias

Campeã dos últimos seis anos na Fórmula 1, a Mercedes sempre creditou seu sucesso ao bom ambiente nas pistas e na fábrica. E também aos carros: relembre todos as máquinas da escuderia alemã na galeria do Motorsport.com abaixo:

