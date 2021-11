Lewis Hamilton obteve uma vitória importantíssima para se manter vivo na luta pelo título da Fórmula 1 em 2021. O heptacampeão venceu um eletrizante GP de São Paulo, marcado por uma intensa batalha contra Max Verstappen após sair da 10ª posição.

Com isso, Hamilton impediu um aumento da vantagem de Verstappen com três corridas para o fim da temporada 2021.

