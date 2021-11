Como manda a tradição, Interlagos entregou mais uma prova eletrizante de Fórmula 1 neste domingo. E em um embate entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP de São Paulo que deixou todos os fãs presentes em pé a corrida toda, o heptacampeão levou a melhor, reduzindo a vantagem do rival no Mundial de Pilotos a três corridas do fim para 14 pontos, com 78 em jogo.

Valtteri Bottas completou o pódio. Fecharam os dez primeiros colocados: Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Lando Norris.

A F1 volta ao Brasil após o cancelamento da etapa de 2020 por conta da pandemia. Agora com o nome de GP de São Paulo, a prova é o primeiro grande evento no país desde o início da crise sanitária, em março do ano passado. Segundo a organização, mais de 170 mil pessoas passaram por Interlagos desde sexta-feira.

E, como manda a tradição, Interlagos já trouxe grandes emoções para o campeonato, dentro de fora da pista. Hamilton foi excluído da classificação de sexta-feira por uma irregularidade no DRS e deu um show na Sprint, subindo de 20º para 5º em apenas 24 voltas, enquanto Bottas venceu a prova do sábado, com Verstappen em segundo.

Mas, por ter trocado o motor de combustão interna, Hamilton largou apenas da 10ª colocação no domingo, tendo que pagar uma punição de 5 posições no grid. Como era previsto, o calor que não esteve presente na sexta e no sábado veio com tudo para o GP, mudando as condições de pista.

Com o regulamento diferenciado por conta da Sprint, os pilotos tiveram liberdade de escolha do composto de pneus para a largada. E quase todo o grid seguiu o mesmo caminho com os médios, exceto Tsunoda, que apostou no macio.

Na largada, Verstappen largou melhor que Bottas e assumiu a ponta, com o finlandês passando a ser pressionado por Pérez. Bottas ainda espalhou na saída da reta oposta e caiu para terceiro.

No final da primeira volta, Verstappen liderava com Pérez em segundo a 1s2, Bottas em terceiro, Leclerc em quarto, Sainz em quinto e Hamilton em sexto, ganhando quatro posições após a largada. Já Norris caía para último após uma escapada e furo de pneu causado por um toque com Sainz ao tentar passá-lo por fora na largada.

Hamilton iniciou a caça às Ferraris e tomou a quinta posição de Sainz já no começo da terceira volta, passando por dentro na chegada ao S do Senna. Na quinta volta, ele já era o terceiro, passando Leclerc e Bottas, ficando 5s atrás de Verstappen, 3s5 de Pérez. Mais atrás, Tsunoda e Stroll se tocavam no S, com o piloto da AlphaTauri terminando sem a asa dianteira. O japonês foi penalizado com 10s.

Os detritos forçaram a entrada do safety car na pista no início da sexta volta, ajudando Hamilton, que colaria em Verstappen e Pérez sem gastar pneus. Com a limpeza sendo no S do Senna, os carros passavam pelo pit lane.

A bandeira verde foi acionada novamente no início da décima volta, com Hamilton colado atrás de Pérez, tendo ainda Bottas logo atrás. Mas com o mexicano segurando o ritmo, o heptacampeão precisou dar uma freada forte para se manter na pista, enquanto Leclerc passou a pressionar Bottas pela quarta posição.

Mais um incidente, desta vez com um toque de Schumacher e Raikkonen no S do Senna forçou o acionamento do safety car virtual, durando cerca de três voltas.

Com Hamilton em sua cola, Pérez pediu à Red Bull para que Verstappen tirasse o pé, permitindo que ele pudesse abrir o DRS e se defender. Os dois protagonizaram uma bela disputa na volta 18, com Hamilton passando por fora no S do Senna e Pérez dando o troco na reta oposta. O heptacampeão repetiu a manobra no giro seguinte, assumindo a segunda posição, deixando o mexicano para Bottas.

O heptacampeão foi o primeiro dos ponteiros a parar, na 27ª volta. A Red Bull respondeu, chamando Verstappan no giro seguinte. O holandês retornou na ponta, mas com o rival apenas 1s6 atrás, menos do que a diferença antes da parada, que era de 4s.

Na volta 31, o safety car virtual foi acionado novamente, devido a detritos do assoalho de Stroll que se soltaram na reta principal. Com isso, a Mercedes aproveitou para parar Bottas, que ganhou a posição de Pérez, assumindo o terceiro lugar.

Na metade da corrida, na volta 35 de 71, Verstappen liderava com 1s3 de vantagem para Hamilton, enquanto Bottas era terceiro, Pérez o quarto e Leclerc o quinto. Completavam os dez primeiros Sainz, Gasly, Ricciardo, Norris e Tsunoda.

Na volta 41, a Red Bull chamou Verstappen novamente para os boxes. E a Mercedes respondeu, mas trazendo Bottas para colocar um novo jogo de pneus duros, deixando Hamilton na pista, entrando no 43º giro. Com isso, o holandês reassumiu a ponta, 2s5 à frente do rival.

Hamilton e Bottas reclamaram com a Mercedes sobre a estratégia, com o britânico falando que queria os pneus médios e o finlandês acreditando que a equipe tenha jogado fora uma possível dobradinha.

O heptacampeão voltou voando, baixando rapidamente a diferença de Verstappen para menos de 1s, passando a abrir o DRS na volta 47. Os dois ficaram lado a lado e ambos saíram da pista na saída da reta oposta, com o holandês conseguindo manter a ponta. O caso foi repassado para os comissários, mas sem investigação necessária.

Hamilton passou Verstappen na reta oposta para assumir a ponta na volta 59 de 71. Rapidamente começou a abrir para o rival, impedindo que ele pudesse abrir a asa móvel na chegada à reta principal. O holandês ainda recebeu uma advertência por fazer zigue zague na reta principal.

No final, Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada para vencer o GP de São Paulo e reduzir a vantagem de Max Verstappen no Mundial, com o holandês passando em segundo. Agora, 14 pontos separam os rivais com 78 ainda em jogo. Valtteri Bottas completou o pódio.

Fechando o top 10: Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Lando Norris.

A Fórmula 1 dá continuidade à temporada 2021 já na próxima semana com a estreia do GP do Catar, no circuito de Losail, sendo a antepenúltima etapa da temporada 2021. As atividades de pista começam na sexta-feira, com os dois primeiros treinos livres, e no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

