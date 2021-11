Derrotado pelo rival Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, no GP de São Paulo de Fórmula 1, o piloto Max Verstappen, holandês da Red Bull, prometeu que 'estará de volta' nas próximas etapas após chegar em segundo no Brasil, onde teve ritmo inferior ao do rival pelo título de 2021.

Em entrevista a Felipe Massa, piloto brasileiro ex-F1, após a corrida em Interlagos, Verstappen afirmou: "Foi uma boa batalha, mas estávamos atrás no ritmo". O holandês foi ultrapassado pelo heptacampeão na volta 59, após travar uma intensa disputa com o rival na capital paulista.

"Tentamos tudo que podíamos", seguiu Verstappen, que largou em segundo e ultrapassou o pole position Valtteri Bottas, finlandês da Mercedes, logo na primeira curva para liderar a prova no Autódromo José Carlos Pace.

Hamilton, que largou em décimo em função de ter cinco posições de penalidade no grid por ter trocado seu motor de combustão interna, ganhou quatro postos logo na volta inicial e depois 'despachou' a concorrência para 'colar' em Verstappen.

No 59º giro, após ferrenhas disputas, Hamilton ultrapassou Verstappen antes da Curva do Sol. Depois disso, liderou até vencer. "Foi difícil pra nós", admitiu o holandês, mencionando o ritmo superior da Mercedes.

"Hoje, foi limitação de danos", explicou Verstappen, que segue na liderança: ele tem 332,5 pontos, contra 318,5 de Hamilton. A seguir, são disputados os GPs de Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. "Estou confiante que, nas próximas corridas, estaremos de volta", prometeu Verstappen.

