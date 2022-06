Carregar reprodutor de áudio

Após a classificação da Fórmula 1 no Azerbaijão, apenas um piloto segue imbatível na disputa interna das equipes: Charles Leclerc. O monegasco é o único que ainda não foi superado por Carlos Sainz nas posições de largada.

Até hoje, havia ainda outra goleada, a de Valtteri Bottas sobre Zhou Guanyu, mas o chinês finalmente conseguiu se colocar à frente do finlandês, que teve problemas o fim de semana todo.

Na dianteira, temos dois placares de 5 a 3, mas em situações bem distintas. Enquanto na Mercedes George Russell vai abrindo em relação a Lewis Hamilton, na Red Bull vemos uma aproximação de Sergio Pérez em cima de Max Verstappen, com o mexicano largando à frente do atual campeão em Mônaco e agora no Azerbaijão.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku amanhã para o GP do Azerbaijão, oitava etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 08h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

Placares internos de classificações da F1 2022:

Lewis Hamilton 3 5 George Russell Max Verstappen 5 3 Sergio Pérez Charles Leclerc 8 0 Carlos Sainz Lando Norris 7 1 Daniel Ricciardo Fernando Alonso 5 3 Esteban Ocon Pierre Gasly 5 3 Yuki Tsunoda Sebastian Vettel 5 1 Lance Stroll Alexander Albon 6 2 Nicholas Latifi Valtteri Bottas 7 1 Guanyu Zhou Kevin Magnussen 6 2 Mick Schumacher

