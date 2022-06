Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc voou e garantiu a pole position para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O monegasco vinha em segundo nos minutos finais do Q3, mas entregou uma volta quase perfeita para terminar em primeiro. Ele terá ao seu lado uma Red Bull, mas a de Sergio Pérez.

O mexicano vem andando à frente de Max Verstappen desde o GP de Mônaco, e garantiu pela segunda corrida seguida uma melhor posição de largada que o holandês, que sairá em terceiro, ao lado de Carlos Sainz.

Vale lembrar que ainda podemos ter modificações no resultado, devido a algumas investigações marcadas para acontecerem após a classificação, como a da dupla da Haas pela saída dos boxes no Q1 e de Lewis Hamilton, por guiar desnecessariamente lento.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku amanhã para o GP do Azerbaijão, oitava etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 08h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

E anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada, tem Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta, analisando tudo sobre a etapa. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1:

