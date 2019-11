A Ferrari tentou, mas a pole no GP do Brasil de Fórmula 1 ficou com Max Verstappen. O piloto da Red Bull voou em Interlagos e fechou sua volta em 1min07s508, 0s123 mais rápido do que Sebastian Vettel. Lewis Hamilton, Charles Leclerc (punido larga em 14º), Valtteri Bottas e Alex Albon fecharam o top-6.

Briga entre Mercedes, Ferrari e Red Bull foi intensa e pilotos das três equipes se alternaram nas seis primeiras posições ao longo do treino.

Q1

A Williams foi a primeira a mandar seus carros para a pista. Em seguida, foram as Alfa Romeo, Toro Rosso e Racing Point. Na primeira rodada de voltas rápidas, Alexander Albon superou os carros da Ferrari, com 1min08s503. Logo em seguida, Verstappen bateu o tempo do companheiro em 0s261, assumindo a liderança da sessão.

Nos instantes finais, a Ferrari mandou seus pilotos para a pista com pneus macios novos. Leclerc garantiu a segunda posição, enquanto Vettel recolheu o carro aos boxes. Carlos Sainz Jr. não conseguiu treinar por conta de problemas no carro e terminou em último.

Os eliminados foram Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell, Robert Kubica e Sainz Jr.

Q2

Hamilton e Bottas partiram para a pista logo no início da segunda parte do treino, com o britânico fechando sua volta em 1min08s088, mais rápido do fim de semana até aquele momento. O companheiro do hexacampeão ficou em segundo, 0s144 atrás.

Menos de dois minutos depois, Verstappen foi o primeiro a baixar de 1min08s, fechando no topo com 1min07s503, seguido por Leclerc que tomou a segunda posição de Hamilton. Vettel fez uma volta em ritmo similar ao do companheiro e ficou com o terceiro posto.

Quando os piloto voltaram à pista para a última tentativa, Leclerc foi o único a sair de pneus médios, em uma estratégia diferente, já que perderá dez posições no grid por conta de uma punição. No entanto, os ponteiros não melhoraram seus tempos e a pouca ação na pista ficou por conta daqueles que tentavam evitar a eliminação.

Os eliminados foram: Lando Norris, Daniel Ricciardo, Antonio Giovinazzi, Nico Hulkenberg e Sergio Pérez.

Q3

Pierre Gasly e Romain Grosjean deixaram os boxes assim que a luz verde indicou o início da última etapa da classificação. Logo atrás deles, saíram os pilotos da Mercedes, Ferrari e Red Bull. Kimi Raikkonen e Kevin Magnussen foram os últimos a pisar no asfalto.

Hamilton e Bottas começaram se alternando como mais rápidos em cada setor, mas Vettel foi mais veloz do que os rivais e cravou 1min07s631. No entanto, Verstappen conseguiu superar o alemão por 0s008 e tomou a liderança na primeira rodada de voltas rápidas.

A última saída dos pilotos teve uma briga intensa pela primeira posição. Os carros foram para a pista faltando menos de dois minutos para o fim da sessão. Verstappen teve uma primeira parcial ruim, mas se recuperou no fim, virando 1min07s508.

Leclerc tentou, mas foi superado por Hamilton, ficando em quarto, enquanto seu companheiro, Vettel foi segundo mais rápido. Bottas e Albon fecharam o top-6. Com a punição a Leclerc, Gasly herdou o sexto posto.

Veja como ficou o grid de largada para o GP do Brasil:

Veja imagens da Fórmula 1 em Interlagos:

