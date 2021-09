O sábado é de festa para a McLaren, especialmente para Lando Norris, que conquistou sua primeira pole position na Fórmula 1. De quebra, ele acumulou a 10ª vez em que sairá à frente de Daniel Ricciardo, que conseguiu este feito ‘apenas’ cinco vezes.

Nas disputas em outros times, destaque para Fernando Alonso, que desempatou a contagem contra Esteban Ocon, estando o placar agora 8 a 7 para o espanhol.

Confira como está a batalha interna nas equipes, após o treino de classificação para o GP da Rússia

Lewis Hamilton 11 4 Valtteri Bottas Max Verstappen 13 2 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 5 10 Lando Norris Sebastian Vettel 8 7 Lance Stroll Charles Leclerc 11 4 Carlos Sainz Fernando Alonso 8 7 Esteban Ocon Pierre Gasly 14 1 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 5 8 Antonio Giovinazzi George Russell 14 1 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 3 12 Mick Schumacher

