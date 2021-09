Lewis Hamilton diz que se sente “péssimo” e “incrivelmente desapontado” consigo mesmo, depois de bater no muro duas vezes durante a classificação para o GP da Rússia de Fórmula 1 neste sábado.

Hamilton liderou o Q1 e o Q2 com a Mercedes em Sochi, e foi o piloto mais rápido nos intermediários no Q3, antes que os carros mudassem para pneus slick.

Quando Hamilton entrou para fazer a mudança, ele bateu na parede na entrada dos boxes, deixando seu carro com a asa dianteira danificada e precisando de uma nova para ser instalada.

Enquanto Hamilton foi capaz de voltar, ele teve dificuldades para colocar seus pneus slick na temperatura, rodando contra o muro no setor final em sua última volta.

Apesar dos erros, Hamilton ainda se classificou em quarto com seu tempo inicial de intermediários, tendo visto Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell saltarem à frente com slicks.

Falando à Sky Sports no cercado, após a classificação, Hamilton admitiu os erros.

“Foi apenas um erro meu. No final das contas, estou incrivelmente decepcionado comigo mesmo. Até então, eu estava em um grande ritmo, eu realmente sinto muito por toda a equipe que está aqui e do pessoal da fábrica, porque obviamente não é isso que você espera de um campeão. É o que é, e farei o meu melhor amanhã para tentar vencer.”

E comentou como estava a situação com pneus para pista seca.

“Oh, foi horrível no final, péssima aderência, muito escorregadio quando você não tem nenhuma temperatura. Eu estava perdendo temperatura na volta, e depois o muro e a rodada, é muito raro para mim.”

E celebrou o fato de termos um britânico na pole position.

“Os caras da frente têm um bom ritmo e definitivamente não será fácil. Vou apenas fazer minhas orações e espero que o carro possa ser consertado, e que esteja tudo bem para amanhã. Mas sim, veja, essas coisas são enviadas para nos testar, e eu me sinto péssimo agora. Mas vou transformar isso em algo positivo e tentar fazer o melhor. Mas você tem um britânico na pole, o que é ótimo, então parabéns ao Lando.”

