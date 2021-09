Pierre Gasly saiu da classificação para o GP da Rússia de Fórmula 1 visivelmente irritado. Posteriormente, criticou um "grande erro" cometido pela AlphaTauri com relação aos pneus que lhe custou uma vaga no Q3.

O francês vinha mostrando um bom rendimento na sexta e no começo da classificação, mas tudo começou a dar errado no fim do Q2, quando começou a cair na tabela com os rivais melhorando seus tempos após paradas para colocar novos pneus intermediários.

Tendo ficado com um único jogo de intermediários o Q2 inteiro apesar de repetidos pedidos à equipe para parar, Gasly foi visto batendo furiosamente em seu halo além de sair do carro irritado após a eliminação. Ele larga na 12ª posição amanhã.

Falando após a classificação, Gasly afirma que foi um grande erro a decisão de não trocar os pneus no meio do Q2.

"Tínhamos ritmo para estar facilmente no Q3", disse Gasly ao Motorsport.com. "O carro estava muito rápido nestas condições e, no Q2, seguimos na pista com um único jogo, que estava completamente usado".

"Eu pedi para parar, porque dava pra ver que a pista estava secando. Mas não fizeram isso, e foi um grande erro que nos custou o Q3. Não entendo porque não fizeram isso. Claramente estamos pagando alto por isso, porque quando você vê o que aconteceu no Q3, foi uma grande oportunidade perdida, e eu sabia disso".

Gasly disse que sua irritação foi imediata porque sabia o quanto poderia ter melhorado caso estivesse com intermediários novos.

"Eu senti o potencial. As duas últimas voltas, eu estava errando muito e via os tempos de volta. Estávamos fora por um décimo e acho que com os pneus novos era possível ir até 1s5 mais rápido. Eu já sabia no Q1 que, com essas condições, tínhamos condições de ir bem. Então largar tão atrás com esse potencial, me deixa irritado".

E enquanto Gasly chegou a perder uma volta rápida ao ficar preso no tráfego, ele acredita que isso não tenha sido um fator determinante.

"Havia um pouco de tráfego ali, mas no final, não foi o problema. O problema é que deveríamos ter parado. O que aconteceu antes ou depois, é um pouco complicado nessas condições. Mas, no final, não é o motivo por não termos passado".

