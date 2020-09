A Scuderia Ferrari, a maior e mais famosa equipe da F1, marcará sua milésima corrida neste fim de semana no GP da Toscana com uma pintura especial, um design clássico usado como um tributo aos carros Ferrari 125 com os quais a equipe fez sua estreia no campeonato no GP de Mônaco de 1950.

De Jose Froilan Gonzalez entregando a primeira pole position da Ferrari e vitória no GP da Grã-Bretanha de 1951 em Silverstone, ao mais novo superstar da equipe, Charles Leclerc, a Ferrari criou nomes e momentos lendários na F1.

O heptacampeão mundial Michael Schumacher encabeça a lista quando se trata dos pilotos de F1 de maior sucesso da Ferrari. Além de levar cinco de suas coroas com a Ferrari, o lendário alemão obteve 72 vitórias, 58 poles e 53 voltas mais rápidas em suas 179 largadas no time vermelho.

Incrivelmente, nove pilotos venceram o campeonato mundial com a Ferrari. Alberto Ascari foi o primeiro, fazendo isso duplamente em 1952 1953, seguido por Juan Manuel Fangio (1956), Mike Hawthorn (1958), Phil Hill (1961), John Surtees (1964), Niki Lauda (1975 e 1977) , Jody Scheckter (1979), Schumacher (2000-2004) e Kimi Raikkonen (2007).

A Ferrari também produziu alguns dos carros mais lendários da F1, incluindo o 156 'Sharknose' que dominou a temporada de 1961, o 312T que foi a referência em meados da década de 1970 e o brilhante F2004, que venceu 15 das 18 corridas em 2004 e bateu recordes de volta que demoraram muitos anos a ser superados.

Com uma herança tão rica e bem-sucedida, é natural que o parceiro Mission Winnow, que representa o progresso e a busca incessante por melhorias, celebre a ocasião com a Ferrari, enquanto aproveitam a oportunidade para refletir sobre seu legado e como isso os impulsiona em sua busca constante do melhor.

Aproveitando a oportunidade de parabenizar a equipe por essa conquista e comemorar esse marco, a Mission Winnow criou um vídeo que captura os momentos mais icônicos da Ferrari em suas sete décadas na F1.

As celebrações proporcionarão uma retrospectiva do ilustre histórico da Ferrari. Em suas 999 corridas até agora, a Ferrari somou 238 vitórias, 228 pole position, 772 pódios, 254 voltas mais rápidas - todos os quais são recordes muito à frente de qualquer outra equipe de F1.

Da mesma forma, a Ferrari ganhou mais campeonatos mundiais do que qualquer outra equipe, com 15 títulos de pilotos e 16 campeonatos de construtores em seu nome. Esses sucessos foram obtidos em muitos conjuntos diferentes de regulamentos, com muitos pilotos e carros diferentes; mas o desejo de ser o melhor permaneceu o mesmo.

Mas ainda mais do que seu sucesso na pista, Ferrari e Mission Winnow irão brindar um tributo à cultura, valores e filosofia que proporcionou à "família" um vínculo sempre presente. E continuará a tê-lo.