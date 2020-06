Podcast #049 – A liderança de Hamilton pode transformá-lo em uma influência maior que Senna fora da F1?

O Podcast Motorsport.com chega com tudo nesta semana. Na edição #049, os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Felipe Motta e Guilherme Longo, debatem sobre o papel de Lewis Hamilton dentro do cenário da sociedade atual, após ser voz ativa com a pandemia do novo coronavírus e também na questão da luta contra o racismo.

Assim como a imagem de Ayrton Senna transcendeu o esporte a motor, o inglês já chegou ao mesmo patamar que o brasileiro?

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho relata os perrengues para se conseguir uma credencial para poder acompanhar a F1, mesmo quando se está ligado a um piloto tricampeão mundial.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Tony Kanaan se emociona ao lembrar como Piquet e Senna mudaram os rumos da sua vida